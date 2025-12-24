Không gian Giáng sinh thu hút hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Những ngày cận kề Giáng sinh 2025 và năm mới 2026, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang bắt đầu tăng. Trong không khí nhộn nhịp ấy, Nhà ga hành khách quốc nội T3 thu hút sự chú ý khi khoác lên mình không gian trang trí Giáng sinh rực rỡ.

Ngay từ khu vực cổng vào, ánh đèn lễ hội được bố trí liên hoàn, dẫn hành khách bước vào không gian ấm áp. Những cột chữ Y quấn nhung đỏ nổi bật giữa kiến trúc hiện đại của nhà ga, cùng các tiểu cảnh Giáng sinh tạo cảm giác thân thiện, gần gũi cho hành khách trong những ngày cao điểm cuối năm.

Không ít hành khách dừng lại, tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc trước giờ lên máy bay. Ảnh: Nguyễn Duyên

Tại khu thông tầng giữa ga đi và ga đến, hai cây thông đèn được bố trí hai bên, các lớp ánh sáng xếp tầng tạo hiệu ứng thị giác rõ nét. Điểm nhấn nổi bật nhất của không gian trang trí mùa lễ hội tại Nhà ga T3 là tháp máy bay được ghép từ bảy chiếc, đặt tại khu vực quầy check-in tự động phía cánh Đông. Trên đỉnh tháp là ngôi sao phát sáng, tạo nên một điểm nhấn thị giác giữa không gian nhà ga hiện đại.

Trên nền kiến trúc mái vòm hiện đại của Nhà ga hành khách T3, các tiểu cảnh Giáng sinh được bố trí hài hòa, không phá vỡ công năng vận hành của nhà ga. Không gian lễ hội vì thế không chỉ đóng vai trò trang trí, mà còn góp phần tạo nên trải nghiệm thị giác cho hành khách trong những ngày cao điểm.

Cũng vì thế mà nhiều hành khách mong muốn được gia tăng trải nghiệm này trong mỗi chuyến bay. Chị Nguyễn Hồng Anh (phường Gia Định, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi hi vọng nhà ga T3 được trang trí theo mùa để mỗi khi mình đến nhà ga sẽ được check in (chụp hình) theo mùa, để trong thời gian chờ máy bay thì có nhiều tiểu cảnh để mà check in."

Các tiểu cảnh giáng sinh được trang trí bắt mắt tại sảnh chờ Ảnh: Nguyễn Duyên

Có thể nói, giữa nhịp đi lại dày đặc của những chuyến bay cuối năm, không gian Giáng sinh tại Nhà ga T3 mang đến những khoảng lặng hiếm hoi cho hành khách. Ở đó, người ta không chỉ vội vã đi qua, mà còn có thể chậm lại đôi chút, quan sát, chụp ảnh và cảm nhận không khí lễ hội đang lan tỏa. Những khoảnh khắc ấy giúp hành trình không chỉ bắt đầu bằng lịch bay và giờ khởi hành, mà còn bằng cảm xúc, trước khi mỗi chuyến bay cất cánh.