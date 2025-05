Không gian giàu sức sống bên trong khu phức hợp Charm City

Charm City là một trong số ít khu phức hợp cao cấp tại trung tâm TP.Dĩ An (Bình Dương). Sau 4 năm đi vào vận hành, hai tòa tháp Charm Ruby và Charm Sapphire đã có hàng nghìn cư dân về sinh sống.

Điểm nổi bật của Charm City nằm ở hệ thống tiện ích hiện hữu, không chỉ đa dạng mà còn được vận hành chuyên nghiệp, như hồ bơi resort, khu vui chơi trẻ em, siêu thị, cà phê, nhà hàng, trung tâm Anh ngữ, trung tâm tiêm chủng, trường mầm non, nhà thuốc… đã hiện diện đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sống của cư dân.

Bên trong khu phức hợp, hệ thống hạ tầng được quy hoạch bài bản với đường nội khu rộng rãi, cây xanh bao phủ và được kiểm soát an ninh chặt chẽ, giúp cư dân yên tâm về môi trường sống an toàn, riêng tư.

Những hình ảnh thường nhật như trẻ em vui đùa tại sân nội khu, người lớn tuổi tản bộ trong công viên, các nhóm cư dân chơi thể thao hay mua sắm tại siêu thị Vincom Plaza ngay trong khuôn viên dự án… đã trở thành một phần nhịp sống quen thuộc, mang lại diện mạo giàu sức sống cho Charm City.

Những giá trị hiện hữu của Charm City chính là điểm cộng lớn giúp The Infinity Dĩ An ghi điểm với khách hàng. Thay vì lo lắng về tiến độ bàn giao tiện ích như ở nhiều dự án khác, người mua nhà tại đây có thể sử dụng ngay hệ sinh thái đã hình thành. Với nhiều khách hàng mua ở thực, những điều này có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời quảng cáo nào.

Được định hướng theo mô hình wellness residence, The Infinity Dĩ An phát triển các tiện ích hướng đến việc nâng cao sức khỏe và chất lượng sống, như hồ bơi điện phân muối, spa Hàn Quốc Jjim Jil Bang, đường dạo bộ, trung tâm thể thao và giải trí... Thiết kế căn hộ chú trọng đến không gian mở giúp hấp thụ ánh sáng tự nhiên và kết nối với không gian xanh.

Căn hộ hai phòng ngủ của The Infinity Dĩ An gây ấn tượng với ba mặt thoáng liên hoàn, hai ban công và hệ cửa kính chạm trần giúp không gian thông thoáng tối đa.

The Infinity đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán theo quy định pháp luật và hiện trong giai đoạn thi công phần thân. Tiến độ thi công được cập nhật liên tục, giúp người mua thuận tiện theo dõi quá trình triển khai thực tế của dự án.

Vị trí trung tâm TP Dĩ An cũng là một lợi thế của dự án. Nằm sát ranh TP Thủ Đức (TP.HCM), từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển đến các trục đường lớn, đồng thời phù hợp với nhu cầu an cư của nhóm khách hàng làm việc tại TP.HCM nhưng tìm kiếm giá nhà hợp lý hơn.

Hiện tại, mức giá từ 39 triệu đồng/m² của The Infinity Dĩ An được xem là cạnh tranh trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tại Dĩ An và khu Đông TP.HCM đều tăng trong quý 1/2025. Với mức tài chính vừa phải, người mua có thể sở hữu một căn hộ thuộc khu đô thị đã vận hành, hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích đồng bộ và tiềm năng tăng giá ổn định.

Đáng chú ý, thông tin về việc TP.HCM và Bình Dương đang nghiên cứu đề án sáp nhập hành chính càng khiến bất động sản Dĩ An thêm phần hấp dẫn. Trong bối cảnh đó, việc sở hữu một căn hộ tại Dĩ An không chỉ là lựa chọn an cư với mức giá hợp lý, mà còn mở ra cơ hội 'nhập hộ khẩu TP.HCM' trong tương lai gần.