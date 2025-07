Không gian mạng là 'mặt trận chiến lược mới'

Tại buổi sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia diễn ra chiều 15.7 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an kiêm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) nhận định không gian mạng đã trở thành mặt trận chiến lược mới, nơi các hình thức tấn công mạng có tổ chức, quy mô lớn, mục tiêu là nhằm vào chuỗi cung ứng công nghệ, hạ tầng dữ liệu và hệ thống truyền thông trọng yếu và hiện nay diễn ra thường xuyên.

"Trong nước, các hệ thống thông tin trọng yếu, dữ liệu cá nhân, nền tảng số của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đang đối mặt với nguy cơ rất lớn: bị tấn công và thao túng thông tin", lãnh đạo Bộ chia sẻ tại sự kiện. Hiện nay, các chiến dịch tấn công mạng có chủ đích, được thực hiện bài bản, đặc biệt nhiều vụ việc khai thác các lỗ hổng chưa được công bố.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an Ảnh: CTV

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh NCA cần phải quan tâm đến vấn đề này, khi những thách thức lớn về bảo đảm an toàn, an ninh mạng ngày càng gia tăng, đặc biệt hiện nay đất nước đang vận hành chính quyền địa phương 2 cấp - mô hình muốn hiệu quả cần tiên phong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Đại tướng khẳng định: "Công tác đảm bảo an ninh, an ninh mạng là một yêu cầu mới về hạ tầng số, về hệ thống điều hành điện tử, về an ninh dữ liệu công".

Các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ được khuyến khích chủ động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, làm chủ công nghệ lõi, không chỉ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh mà còn phục vụ cho dân sinh.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước, khi công cuộc cải cách thể chế, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cùng với đó, không gian mạng trở thành hạ tầng thiết yếu cho mọi hoạt động của đời sống quốc gia. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về an toàn, an ninh mạng như tấn công có tổ chức, rò rỉ dữ liệu cá nhân, thao túng thông tin…

Trong dòng chảy đó, NCA được xác định là một trong những tổ chức có vai trò quan trọng trong việc phát triển và bảo vệ hệ sinh thái công nghiệp an ninh mạng tại Việt Nam, góp phần điều phối, hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tham gia vào những dự án, đặt hàng sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh.

"Trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, hiệp hội cần tiếp tục đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, đổi mới tư duy, chủ động tham gia kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện - nhân văn - phát triển bền vững. Hiệp hội cần xác định rõ sứ mệnh cốt lõi là: 'Kết nối lực lượng - Lan tỏa tri thức - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo - Bảo vệ chủ quyền số quốc gia", Chủ tịch NCA chỉ đạo.

Cũng tại buổi sơ kết, NCA công bố Quyết định thành lập Chi hội phía nam, bổ nhiệm thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, giữ chức Chi hội trưởng.