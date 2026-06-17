Không gian sống gắn với sức khỏe dần trở thành ưu tiên tại Nam Sài Gòn

Thay vì chỉ quan tâm đến diện tích căn hộ hay khoảng cách đến trung tâm, nhiều khách hàng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến môi trường sống mà họ sẽ gắn bó trong nhiều năm sau khi nhận nhà.

Từ nhu cầu an cư đến nhu cầu sống chất lượng

Tốc độ đô thị hóa ngày càng cao khiến khái niệm nhà ở không còn gói gọn trong không gian sinh hoạt. Cư dân đô thị hiện dành nhiều sự quan tâm hơn cho những yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng sống như cây xanh, mặt nước, không gian công cộng hay điều kiện vận động, thư giãn mỗi ngày.

Theo Global Wellness Institute, quy mô thị trường bất động sản wellness toàn cầu được dự báo đạt khoảng 913 tỉ USD vào năm 2028. Điều này cho thấy nhu cầu tìm kiếm những môi trường sống hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần đang ngày càng rõ nét.

Tại TP.HCM, khu Nam được xem là một trong những khu vực hưởng lợi từ xu hướng này nhờ quỹ đất phát triển còn tương đối lớn, hệ thống hạ tầng tiếp tục được đầu tư và khả năng hình thành các không gian sống quy mô bài bản.

Chất lượng môi trường sống đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn nơi an cư

Cùng với đó, tiêu chí đánh giá dự án cũng có sự dịch chuyển. Nếu trước đây số lượng tiện ích thường được sử dụng như thước đo giá trị, hiện nay người mua quan tâm nhiều hơn đến mức độ sử dụng thực tế. Một công viên nội khu, hồ cảnh quan hay tuyến đường dạo bộ chỉ phát huy giá trị khi trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật của cư dân.

Thiên nhiên được đưa vào không gian sống

Sự thay đổi trong nhu cầu thị trường đã thúc đẩy nhiều dự án phát triển theo định hướng wellness residences.

Tại khu Nam TP.HCM, The Peak Garden là một trong những dự án theo đuổi hướng phát triển này. Thay vì gia tăng mật độ xây dựng, dự án dành hơn 11.000 m² cho hệ thống cây xanh và mặt nước nội khu.

Theo quy hoạch, hồ Thiên Đường, công viên ven hồ, các tuyến dạo bộ và những khoảng xanh được bố trí đan xen trong toàn khu nhằm gia tăng sự hiện diện của thiên nhiên trong đời sống hằng ngày. Đi cùng là các tiện ích phục vụ nhu cầu thư giãn và tái tạo năng lượng như hồ khoáng nóng, hồ Jacuzzi hay các khu vực nghỉ ngơi ngoài trời.

Giá trị của dự án không chỉ nằm ở tiện ích hiện hữu mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của cư dân

Điểm nhấn không nằm ở số lượng tiện ích mà ở cách các không gian này được kết nối thành một hệ sinh thái sử dụng liên tục. Đây cũng là xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều tại các dự án hướng đến nhu cầu ở thực, nơi trải nghiệm cư dân được đặt ở vị trí trung tâm.

Các căn hộ được thiết kế theo hướng mở với hệ cửa kính lớn và ban công rộng nhằm tăng khả năng đón sáng, lưu thông không khí và mở rộng tầm nhìn ra khu vực xung quanh.

Giá trị phải có thể nhìn thấy và kiểm chứng

Song song với yêu cầu về môi trường sống, tính minh bạch cũng ngày càng được người mua chú trọng.

Thực tế cho thấy khách hàng hiện dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu hồ sơ pháp lý, theo dõi tiến độ xây dựng và đánh giá năng lực triển khai của chủ đầu tư trước khi đưa ra quyết định.

The Peak Garden hiện đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán theo quy định và đang được triển khai xây dựng thực tế. Việc công trình hiện hữu giúp khách hàng có thể trực tiếp tham quan, theo dõi tiến độ và đánh giá chất lượng triển khai thay vì chỉ tiếp cận thông qua tài liệu giới thiệu.

Khả năng kiểm chứng thực tế dự án ngày càng được nhiều khách hàng ưu tiên

Dự án đồng thời nằm trong khu vực đang hưởng lợi từ nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Nguyễn Khoái, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4 và định hướng phát triển tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai.

The Peak Garden hưởng lợi từ loạt công trình hạ tầng trọng điểm tại khu Nam TP.HCM

Sự thay đổi trong cách lựa chọn nhà ở cho thấy người mua ngày nay không chỉ tìm kiếm một nơi để ở. Những yếu tố như môi trường sống, khả năng kết nối, tính minh bạch và giá trị sử dụng thực tế đang dần trở thành những tiêu chí quan trọng khi đưa ra quyết định sở hữu bất động sản.