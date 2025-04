Không gian sống giá trị trên từng ‘milimet’ vuông đầu tiên tại trung tâm TP.Đà Nẵng

Không chỉ là nơi an cư, The Filmore Da Nang còn viết lên một chuẩn mực mới thách thức mọi chuẩn mực, kết hợp hoàn hảo giữa vị trí đắc địa, thiết kế tinh tế và tiện ích độc đáo, hướng đến những cư dân thành đạt với đòi hỏi khắt khe về chất lượng sống.

Không gian sống giá trị trên từng milimet vuông ngay sông Hàn thơ mộng, đã sẵn sàng ở ngay.

Tọa độ quyền lực ngay trung tâm thành phố

Theo báo cáo của Công ty New World Wealth (Nam Phi) và hãng cố vấn di cư đầu tư Henley & Partners (Thụy Sỹ), tốc độ tăng triệu phú USD của Việt Nam nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2013-2023 và dự báo sẽ tăng 125% trong 10 năm tới. Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu tạo ra nhu cầu mạnh mẽ đối với phân khúc bất động sản hạng sang. Nhóm khách hàng này sẵn sàng trả chi phí cao hơn để sở hữu những sản phẩm có vị trí đắc địa, số lượng khan hiếm nhằm khẳng định vị thế.

Nằm ngay mặt tiền đường Bạch Đằng – tuyến đường đắt giá bậc nhất TP. Đà Nẵng– The Filmore Da Nang sở hữu vị trí đắc địa và là khu căn hộ hạng sang đã bàn giao ngay trung tâm thành phố.

The Filmore Da Nang sở hữu tọa độ “kim cương” ngay trung tâm TP Đà Nẵng với tầm nhìn đa chiều.

The Filmore Da Nang sở hữu tầm nhìn đa chiều hiếm có: hướng núi, vịnh, thành phố và sông Hàn. Sự giao thoa giữa kiến trúc độc đáo và nhịp sống đô thị tạo nên không gian sống đặc quyền, nơi cư dân vừa tận hưởng sự yên bình của cảnh quan sông Hàn thơ mộng, vừa hòa mình vào sự sôi động của thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Vị trí "kim cương" này không chỉ đảm bảo giá trị gia tăng bền vững mà còn phản ánh xu hướng đầu tư vào những không gian sống "độc bản". Tại The Filmore Da Nang, mỗi milimet vuông được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu hóa trải nghiệm sống, từ sự thoải mái về thể chất đến sự thỏa mãn về tinh thần với hệ tiện ích độc đáo Wellness By Well-tech, mang lại giá trị cảm xúc sâu sắc cho cộng đồng cư dân phong cách.

Thách thức mọi chuẩn mực sẵn có về không gian sống

The Filmore Da Nang là minh chứng cho sự cân bằng giữa nghệ thuật và công năng, nơi mỗi chi tiết kiến trúc đều được chăm chút để mang lại sự tiện nghi và sang trọng tối đa. Tại giải thưởng danh giá Asia Pacific Property Awards 2022 - 2023; The Filmore Da Nang khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực kiến trúc và khi nhận "cơn mưa" giải thưởng như: Best Apartment/Condominium Vietnam (Dự án căn hộ tốt nhất Việt Nam), Residential High Rise Development Vietnam (Dự án cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam) và Residential High Rise Architecture Vietnam (Thiết kế kiến trúc dự án dân cư cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam).

Không gian sống giá trị từng milimet vuông cho những cư dân hiện đại và thành đạt.

Một loại hình sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn là căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích từ 70-75m². Mỗi căn hộ đều được thiết kế với layout tối ưu, kết nối liền mạch giữa phòng khách, khu vực bếp và bàn ăn, tạo nên không gian sum vầy ấm cúng nhưng không kém phần hiện đại.

Điểm nhấn độc đáo của các căn hộ nằm ở ban công vươn ra không trung đến 1,4m và dài 4,5m; thiết kế mang đến không gian thư giãn lý tưởng để cư dân tận hưởng toàn cảnh thành phố lung linh về đêm.

Hệ thống kính kịch trần Low-E giúp giảm tiếng ồn, giảm nhiệt, chống tia UV và tiết kiệm năng lượng vượt trội. Thiết kế này khai thác triệt để ánh sáng tự nhiên và luồng gió trời, mang đến không gian thoáng đãng, chan hòa ánh sáng và gần gũi với thiên nhiên.

Hơn thế nữa, các căn hộ còn được tích hợp hệ thống Smarthome từ Schneider, cho phép cư dân điều khiển hệ thống đèn, rèm cửa, thiết bị điện từ xa, mang đến sự tiện nghi; hiện đại phù hợp với lối sống công nghệ 4.0 thời thượng.

Trải nghiệm kết nối cộng đồng phong cách

không chỉ là nơi an cư đầy khác biệt mà còn là không gian để tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống. Chủ đầu tư Filmore Development đã kiến tạo hệ tiện ích Wellness by Well-tech độc quyền gồm hồ bơi vô cực nước ấm quanh năm đầu tiên so với các khu căn hộ hiện có tại Đà Nẵng, phòng tập gym với thương hiệu hàng đầu thế giới Technogym, phòng xông hơi Sunlighten giúp giảm stress, điều hòa thân nhiệt, tăng cường tuần hoàn máu…

Hồ bơi vô cực nước ấm quanh năm đầu tiên tại khu căn hộ hạng sang trung tâm Đà Nẵng

Tại The Filmore Da Nang, một cộng đồng cư dân quốc tế và phong cách đã hình thành, thu hút những cá nhân thành đạt đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Dấu ấn khác biệt tại đây là sự gắn kết, phong cách sống văn minh và đề cao những giá trị tinh thần. The Filmore Da Nang trở thành "biểu tượng" của sự kết nối, thiết lập những mối quan hệ chất lượng và tôn vinh giá trị sống đích thực trong một cộng đồng phong cách.

The Filmore Da Nang là khu căn hộ hạng sang đã bàn giao tại trung tâm thành phố Đà Nẵng đang tạo nên một chuẩn mực mới của phong cách sống thời thượng. Mỗi milimet vuông tại đây đều được kiến tạo để mang đến giá trị vượt thời gian. Với số lượng giới hạn, đây chính là cơ hội đầu tư "kim cương" dành cho những khách hàng am tường giá trị của sự "độc bản".

