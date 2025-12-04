Không gian sống giúp trẻ lớn lên đúng nghĩa - câu chuyện từ Trellia Cove

Các bậc phụ huynh luôn cố gắng tạo điều kiện vật chất tốt nhất cho con, nhưng đôi khi nhận ra trẻ vẫn thiếu khoảng sân rộng để chạy nhảy, vắng bóng cây xanh để khám phá và quá ít bạn hàng xóm đồng trang lứa.

Thực trạng "tuổi thơ đóng hộp" vì thế trở thành nỗi bận tâm của nhiều cha mẹ hiện đại. Từ đó, những "ốc đảo xanh" là lựa chọn an cư mới của nhiều gia đình, trong đó có người mẫu - diễn viên Trương Mỹ Nhân.

Mong con có tuổi thơ rực rỡ "không phải qua lời kể"

Thế hệ 9X như Trương Mỹ Nhân lớn lên với bầu trời tuổi thơ tự do, lấm lem cùng bùn đất. Dù sinh ra ở TP.HCM, nữ diễn viên vẫn được trải qua những buổi trưa hè gắn bó với thiên nhiên, chạy đùa khắp sân, tự chế biến trò chơi từ lon sữa bò, đốt đèn cầy nấu nướng…

Giờ đây, nhìn hai con lớn lên trong nhịp sống hiện đại, đô thị hóa thu hẹp không gian nô đùa, nên trẻ chỉ biết làm bạn với đồ chơi nhựa, điện thoại cùng hoạt động trong nhà.

"Ngày xưa tôi tự do sáng tạo trò chơi, không lệ thuộc smartphone. Còn các con bây giờ chơi đồ hàng toàn đồ "xịn" nhưng thiếu cảm xúc. Tôi bận rộn, không thể bên con suốt ngày, nên nhiều lúc cứ sợ tuổi thơ của bé sẽ trôi qua nhạt nhòa, thiếu vắng trải nghiệm quý giá", Trương Mỹ Nhân chia sẻ.

Trương Mỹ Nhân và chồng cân nhắc mua căn hộ ở Trellia Cove để làm tổ ấm mới

Gần đây, trong lần thăm nhà bạn ở Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng thuộc khu đô thị Mizuki Park (Bình Chánh, TP.HCM), Trương Mỹ Nhân bất ngờ khi nơi đây xanh mát, yên bình hơn nhiều so với hình dung của cô về dự án nhà ở đô thị. Điều này khiến cô và chồng bắt đầu cân nhắc nghiêm túc về việc tìm chỗ ở mới để con "được lớn lên với tuổi thơ đúng nghĩa, không chỉ qua lời kể của ba mẹ", đây cũng là tiếng lòng với nhiều phụ huynh Việt hiện đại.

Trellia Cove - nơi người trẻ hiện đại chọn làm tổ ấm

Ấn tượng đầu tiên của Trương Mỹ Nhân về Trellia Cove là yếu tố an ninh và sự riêng tư. "Khi đến đây, tôi cảm giác yên tâm hơn vì con trẻ được vui chơi, đạp xe, chạy nhảy dọc bờ sông mà vẫn đảm bảo an toàn, nhờ khu compound quy hoạch khép kín, kiểm soát đa lớp", Trương Mỹ Nhân cho biết, đồng thời nhớ lại khoảnh khắc con gái reo lên khi thấy bãi cát và khoảng không rộng trước mặt: "Con nít nhạy cảm lắm, bé thốt lên 'con muốn ở đây' tức là yêu nơi này rồi".

Gia đình Trương Mỹ Nhân ấn tượng về sự riêng tư, không gian nhiều cây xanh của Trellia Cove

Ngoài an ninh, điều khiến cô thích thú là cách Trellia Cove đưa thiên nhiên vào mọi trải nghiệm sống. Dự án sở hữu địa thế đắt giá với 2 mặt giáp thủy là kênh đào và rạch Bà Lào, góp phần điều hòa vi khí hậu, thanh lọc không khí. Hệ tiện ích của Trellia Cove cũng khiến người mẫu cảm thấy nơi đây thỏa được mong muốn nuôi dưỡng tuổi thơ con, từ công viên "Tuổi thơ bao cấp" với ô ăn quan, nhảy dây gợi lại ký ức thơ bé đến thư viện truyện tranh, quảng trường để gắn kết cùng bạn bè, người thân.

Mường tượng về một ngày sống tại đây, nữ diễn viên nghĩ rằng cả nhà có thể dành thời gian tận hưởng những buổi chiều gió mát, đạp xe, dạo bộ cùng nhau. Trong lúc các con bơi lội, nghịch cát, đọc sách… thì cha mẹ lại có thời gian chơi thể thao hay khoảng trời riêng. Cuối tuần, khu BBQ hay picnic ven sông giúp cả nhà có thêm trải nghiệm lý thú cùng nhau.

Điểm khiến nữ diễn viên ấn tượng nhất là cộng đồng cư dân văn minh tại Mizuki Park với hơn 4.000 cư dân hiện hữu. Người lớn có thể gặp gỡ hàng xóm thân thiện, trẻ nhỏ có cơ hội kết nối bạn bè đồng trang lứa. "Sống trong cộng đồng văn minh, hàng xóm lịch sự thì con cũng học được đức tính tốt đẹp. Bản thân ba mẹ cũng được truyền năng lượng tích cực sau giờ làm việc căng thẳng", nữ diễn viên tâm đắc.

Trellia Cove phù hợp định hướng sống mới của các gia đình trẻ hiện đại

Với Trương Mỹ Nhân, những ưu điểm của Trellia Cove phù hợp định hướng sống mới của gia đình. Đồng thời, cô đánh giá cao cách Nam Long theo đuổi giá trị bền vững và cam kết xây dựng môi trường an cư mang lợi ích dài hạn cho thế hệ gia đình trẻ, hiện đại.

