Không gian sống tại căn hộ mẫu The Emerald Boulevard: Nơi đẳng cấp gặp gỡ chất lượng

Sự kiện ra mắt căn hộ mẫu The Emerald Boulevard vừa qua đã thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường nhờ những không gian sống đề cao trải nghiệm cho gia đình trẻ, chuyên gia và doanh nhân thành đạt. Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, dự án sở hữu 4 mặt view sông với tầm nhìn khoáng đạt hiếm có.

Căn hộ 2PN: "Đại lộ cảm xúc" - Mảnh ghép hoàn hảo cho gu sống sang, chất riêng khác biệt

Khác với nhiều căn hộ 2 phòng ngủ (PN) chú trọng tối ưu diện tích, căn 2PN tại The Emerald Boulevard được thiết kế để nâng tầm trải nghiệm sống. Trên diện tích 64,22 m², không gian được bố trí linh hoạt, đáp ứng nhu cầu làm việc, kết nối và tận hưởng cuộc sống của thế hệ cư dân trẻ thành đạt. Với mặt bằng vuông vức, bề ngang 9,3 m, căn hộ đón tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, mang đến cảm giác rộng thoáng vượt trội.

Không gian sinh hoạt chung được thiết kế liền mạch giữa phòng khách, bếp và ban công, đón trọn ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác rộng mở và tràn đầy năng lượng

Điểm nhấn của căn 2PN là phòng KOL/KOC rộng 10 m², linh hoạt trở thành studio livestream hoặc không gian sáng tạo riêng

Thiết kế theo tinh thần nghỉ dưỡng, phòng ngủ master sở hữu cửa sổ lớn cùng tầm nhìn rộng mở ra thành phố

Căn hộ 3PN: "Dòng chảy thịnh vượng" - Không gian tinh hoa cho hành trình kế thừa giá trị

Căn 3PN tại The Emerald Boulevard được thiết kế dành cho gia đình đa thế hệ, kiến tạo không gian sống hài hòa giữa kết nối và riêng tư. Lấy cảm hứng từ "Dòng chảy thịnh vượng", căn hộ nổi bật với khu sinh hoạt chung rộng 31 m², ban công dài 5 m cùng các khoảng riêng được bố trí khoa học cho từng thành viên.

Phòng khách 3PN rộng rãi, kết nối với ban công dài, tạo không gian lý tưởng cho những buổi sum họp, tiệc gia đình và thưởng lãm pháo hoa





Khu bếp nổi bật với tông màu champagne ấm áp, đá vân mây cao cấp và công năng bố trí khoa học, mang đến sự tiện nghi cho mỗi bữa cơm gia đình

Không gian chuyển tiếp đa năng có thể trở thành nơi làm việc, đọc sách hoặc sáng tạo, phản ánh phong cách sống của chủ nhân

Sở hữu diện tích 15 m² cùng mặt thoáng rộng 3,5 m, phòng ngủ chính là chốn nghỉ dưỡng đậm chất riêng tư

Từ không gian sáng tạo, góc làm việc riêng đến những khoảng nghỉ dưỡng thư thái, dự án The Emerald Boulevard được kiến tạo để nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày.

Sự góp mặt của An Cường, Yale, Bosch, Hafele, Grohe và Samsung cùng hệ nhà thông minh tích hợp đồng bộ góp phần kiến tạo chuẩn sống khác biệt tại The Emerald Boulevard.