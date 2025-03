Không gian thú vị nơi lễ hội bánh dân gian Nam bộ!

Ngày 29.3, Ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ XII năm 2025 (lễ hội) tổ chức họp báo với sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng nhiều đại biểu trong ngoài thành phố.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ trao đổi trong họp báo ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thông tin tại họp báo cho biết lễ hội năm nay quy tụ 231 gian hàng thuộc các đơn vị, doanh nghiệp, nghệ nhân đến từ 18 tỉnh, thành. Theo đó, bánh dân gian 118 gian hàng, đặc sản vùng miền (59 gian), ẩm thực (40 gian)…

Lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và bánh dân gian Nam bộ nói riêng, góp phần quảng bá bánh dân gian Nam bộ đến với du khách trong ngoài nước. Lễ hội cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nghệ nhân bánh dân gian liên kết, hợp tác, xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm đặc trưng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Các tỉnh thành thông qua lễ hội, tiếp tục tăng cường liên kết, quảng bá đặc sản của địa phương đến với du khách gần xa.

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu tại họp báo ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ban tổ chức lễ hội sẽ bố trí "Không gian bánh dân gian 03 miền", "Không gian bánh hiện đại", "Không gian ẩm thực", "Không gian sản phẩm OCOP, quà lưu niệm, đặc sản vùng miền", "Không gian trưng bày, quảng bá trái cây, hoa kiểng, vùng miền" thành những điểm nhấn thú vị thu hút đông du khách tham quan, trải nghiệm. Các hoạt động của lễ hội sẽ diễn ra tại Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) từ ngày 4 đến 8.4.

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho hay các hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội phải thiết thực, sáng tạo, hấp dẫn, vui tươi, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, không phô trương hình thức, lãng phí. Tất cả sản phẩm kinh doanh tại lễ hội phải được niêm yết giá cụ thể, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ban tổ chức lễ hội năm nay quyết định giảm giá thuê gian hàng từ 8 triệu đồng xuống còn 6 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho nhiều nghệ nhân bánh dân gian góp mặt, tạo ra những sản phẩm độc đáo góp phần thu hút đông khách tham quan, trải nghiệm.

Không gian lễ hội bánh dân gian Nam bộ thu hút du khách ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Lê, Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch TP.Cần Thơ, các hoạt động chính của lễ hội năm nay gồm có chương trình khai mạc lễ hội (Đài PT-TH TP.Cần Thơ truyền hình trực tiếp), hội thi bánh dân gian, quảng diễn bánh xèo tôm hùm (bánh có đường kính lớn), quảng diễn và trưng bày "Bánh chưng lớn nhất ĐBSCL", biểu diễn làm bánh dân gian Nam bộ cho khách tham quan trải nghiệm thực hiện cùng nghệ nhân, giao lưu đờn ca tài tử, dân ca, hò vè các tỉnh thành, hội thi cây kiểng, biểu diễn band nhạc, lễ dâng bánh dân gian nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương, các chương trình quảng bá tour tuyến, điểm đến du lịch hấp dẫn, hoạt động giao thương phục vụ khách du lịch trong ngoài nước. Ban tổ chức lễ hội đã mời Hoa hậu Quốc gia Việt Nam năm 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy làm đại diện hình ảnh và thực hiện trailer cho lễ hội bánh dân gian năm nay.

Bánh dân gian gợi nhớ cội nguồn, quê hương ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho hay lễ hội năm 2025 xoay quanh chủ đề "Bảo tồn và phát huy giá trị Bánh dân gian Nam bộ". Khu hội thi và trải nghiệm bánh dân gian được thiết kế phông nền nhà tranh đặc trưng Nam bộ, bên trong bài trí chỏng tre, ghế tre cùng những vật dụng làm bánh dân gian đặc trưng. Đến với khu vực này, mọi người đắm mình trong không gian xưa, hoài niệm khi tận mắt chứng kiến khung cảnh phơi lúa, sàng gạo, ngâm gạo, ngâm nếp, xay bột, nạo dừa, ngào đường…phục vụ làm bánh dân gian.

Đền thờ Vua Hùng tọa lạc nơi Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Du khách tham quan, trải nghiệm và chính tay mình cùng với nghệ nhân thực hiện những chiếc bánh dân gian gần gũi, đậm hương vị dân dã, miền sông nước, quê hương hữu tình. "Lễ hội bánh dân gian Nam bộ là sự kiện văn hóa du lịch thường niên do TP.Cần Thơ đăng cai tổ chức liên tục từ nhiều năm qua. Lễ hội luôn thu hút đông đảo du khách trong ngoài nước đến tham quan, giao thương, vui chơi, thư giãn. Lễ hội cũng là dịp liên kết, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy du lịch xanh phát triển nhanh, bền vững…", ông Nguyễn Minh Tuấn thông tin.

Theo ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, quý 1.2025, khách tham quan, du lịch đến TP.Cần Thơ đạt trên 1,6 triệu lượt, tăng 04% so cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú hơn 806 ngàn lượt, tăng 05% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch hơn 1.680 tỉ đồng, tăng 06% so cùng kỳ năm 2024, đạt 25,9% kế hoạch năm.