Không gian trang trọng, ấm áp cho những buổi tiệc tri ân ngày 20.11

20.11 cũng là dịp tuyệt vời để bạn bè, đồng nghiệp, tập thể lớp hội ngộ, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa.

Nơi cảm xúc thăng hoa

Tọa lạc trên đường Lê Hồng Phong, The Malibu Hotel Vũng Tàu chỉ cách quảng trường Tam Thắng 300m và bãi biển Thùy Vân vài phút đi bộ, mang đến sự thuận tiện tối đa cho việc di chuyển, check-in và tổ chức sự kiện.

The Malibu Hotel Vũng Tàu - Nâng tầm trải nghiệm, trọn vẹn yêu thương ẢNH: THE MALIBU HOTEL

Với phong cách thiết kế hiện đại, tinh tế và đậm chất nghỉ dưỡng 5 sao, Malibu là nơi giao hòa giữa sang trọng - ấm cúng - đẳng cấp, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của mọi sự kiện từ tiệc thân mật đến hội nghị quy mô lớn.

Không gian sảnh tiệc tại Malibu được thiết kế rộng rãi, trang nhã, linh hoạt, có thể dễ dàng bố trí theo phong cách riêng của từng khách hàng.

Hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại, màn chiếu và sân khấu tiện nghi giúp các chương trình tri ân, giao lưu văn nghệ, trao quà hay phát biểu trở nên chuyên nghiệp và cảm xúc hơn bao giờ hết.

Sảnh Grand Ballroom - tầng 4 ẢNH: THE MALIBU HOTEL

Dù là bữa tiệc ấm cúng cho 20 - 30 khách, hay liên hoan, hội ngộ với hơn 200 khách, Malibu đều đảm bảo sự thoải mái, riêng tư và phong cách phục vụ chuẩn 5 sao.

Mỗi buổi tiệc tại Malibu là một hành trình ẩm thực đầy cảm xúc.

Nơi lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa

Đội ngũ đầu bếp tài hoa mang đến thực đơn phong phú, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực Á - Âu hiện đại và đặc sản biển Vũng Tàu tươi ngon. Từ món khai vị thanh nhẹ, món chính đậm đà cho đến món tráng miệng tinh tế - tất cả đều được chế biến với nguồn nguyên liệu tươi sạch, chọn lọc kỹ lưỡng.

Đặc biệt, khách hàng có thể tùy chọn thực đơn hoặc yêu cầu thiết kế riêng theo chủ đề sự kiện, khẩu vị của nhóm khách - giúp buổi tiệc thêm ý nghĩa, đậm dấu ấn riêng.

Điểm khác biệt của The Malibu Hotel không chỉ nằm ở không gian, mà còn ở chất lượng phục vụ vượt trội. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, luôn nhiệt tình - thân thiện - chu đáo trong từng khâu tổ chức.

Khu vực hồ bơi - tầng 5 ẢNH: THE MALIBU HOTEL

Từ việc trang trí sảnh tiệc, bố trí bàn ghế, sắp xếp thực đơn đến chăm sóc khách trong suốt buổi lễ, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để mỗi khách hàng đều cảm nhận được sự trân trọng và tận tâm.

Đây là dịp tuyệt vời để bạn cùng thầy cô, bạn bè tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc gắn kết trong không gian sang trọng, dịch vụ chuẩn 5 sao.

Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp, The Malibu Hotel Vũng Tàu còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời.

Từ buổi tiệc tri ân thầy cô, liên hoan lớp sau bao năm xa cách, đến sự kiện tri ân đối tác, đồng nghiệp - The Malibu luôn sẵn sàng đồng hành để giúp bạn tạo nên một buổi tiệc hoàn hảo, đáng nhớ và đầy cảm xúc.

Malibu luôn tin rằng: sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi.

Địa chỉ: 263 Lê Hồng Phong, phường Vũng Tàu, TP.HCM Hotline: 0941 871 638

0941 871 638 Website: www.malibuhotel.com.vn

www.malibuhotel.com.vn Email: sales.group@malibuhotel.com.vn



