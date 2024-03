Không khí lạnh ảnh hưởng miền Bắc ít nhất 5 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 6.3, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía đông bắc nước ta.

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc ít nhất 5 ngày ĐÌNH HUY

Chiều cùng ngày, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và hầu hết phía tây Bắc bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3.

Từ chiều tối và đêm nay, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ từ 15 - 18 độ C, khu vực vùng núi từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung bộ từ 16 - 19 độ C.

Từ trưa và chiều 6.3, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng biển cao 1 - 2 m. Tối và đêm 6.3, khu vực phía bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng biển cao 1 - 2,5 m.

Xem nhanh 12h ngày 6.3: Miền Bắc đón không khí lạnh từ chiều nay, có nơi rét dưới 10 độ C

Theo cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta ít nhất khoảng 5 ngày (từ ngày 7 - 11.3), nhiệt độ ở khoảng 18 - 20 độ C, trời rét cùng với mưa, mưa nhỏ rải rác.

Tại tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức 13 độ C từ ngày mai 7.3, trời rét. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến ngày 12.3.

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất còn 18 độ C và kéo dài đến ngày 11.3.

Dự báo trong tháng 3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta, tập trung nhiều hơn trong giai đoạn nửa đầu tháng. Cạnh đó, khu vực phía đông Bắc bộ vẫn có khả năng xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Đến cuối tháng, vùng áp thấp phía tây sẽ có xu hướng mở rộng, có thể gây nắng nóng cho một số nơi ở phía tây Bắc bộ và khu vực vùng núi phía tây khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Nắng nóng cũng sẽ tiếp tục xuất hiện ở khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.