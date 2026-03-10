Không khí lạnh đi sâu vào miền Trung, 6 tỉnh dự báo mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 10.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Không khí lạnh khiến 6 tỉnh miền Trung có mưa trong ngày 10.3 ẢNH: TN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết ở Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Các tỉnh Tây Bắc bộ nhiệt độ trung bình 17 - 19 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 20 - 22 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có mưa vài nơi; ngày và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 17 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 11.3, Bắc bộ và Thanh Hóa trời ấm lên; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Các tỉnh Tây Bắc bộ nhiệt độ trung bình 19 - 21 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 21 - 23 độ C.

Cảnh báo mưa lớn, thiên tai đi kèm không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai nguy hiểm, mưa lớn đi kèm không khí lạnh.

Ghi nhận trong đêm qua và sáng sớm nay 10.3, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9.3 đến 3 giờ ngày 10.3 có nơi trên 50 mm như: Trà Nham (Quảng Ngãi) là 90,8 mm; Cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) là 58,2 mm; An Quang (Gia Lai) là 53,4 mm…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo trong ngày 10.3, 6 tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến phía đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đó, khu vực từ nam Quảng Trị đến phía đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 10.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo không khí lạnh gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển.

Cụ thể, vùng biển vịnh Bắc bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; sóng cao 2 - 3,5 m; từ đêm nay gió giảm dần.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 2 - 5 m.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; sóng cao 2 - 4 m.