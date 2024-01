Không khí lạnh gây mưa rét ở Hà Nội sáng nay, người dân chật vật đi đường

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng nay 10.1, trời Hà Nội chuyển rét với nền nhiệt từ 16 - 21 độ C. Nhiệt độ giảm 3 - 4 độ C cộng với mưa khiến người dân chật vật di chuyển trên đường. Để chống rét và mưa, đa số người dân khi ra đường đều trang bị áo mưa, mũ, khẩu trang, găng tay...

Đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) hướng đi Tây Sơn lúc 9 giờ hôm nay ĐÌNH HUY

Tại đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân) ngay từ 7 giờ sáng, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Tình trạng tắc đường tại đây kéo dài trong nhiều giờ, đến 9 giờ 30, tình trạng này vẫn chưa giảm.

Tương tự, các tuyến đường như Trường Chinh (Q.Thanh Xuân), Chùa Bộc (Q.Đống Đa), Nguyễn Xiển (Q.Thanh Xuân)... cũng ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm buổi sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc bộ.

Trong ngày 10.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ 13 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Các phương tiện ùn ứ tại khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở ĐÌNH HUY

Khu vực hầm chui Nguyễn Trãi ùn ứ lúc 9 giờ 10 ĐÌNH HUY

Cụ già phải tránh người đi xe máy trên vỉa hè phố Nguyễn Trãi ĐÌNH HUY

Đường Trường Chinh lúc 9 giờ 5 ĐÌNH HUY

Đường Chùa Bộc đoạn đi qua Học viện Ngân hàng lúc 9 giờ 10 ĐÌNH HUY

Đa số người dân đều trang bị áo mưa, áo ấm khi ra đường ĐÌNH HUY

Lực lượng an ninh cơ sở phân làn ở đường Tây Sơn ĐÌNH HUY

Đường Nguyễn Xiển lúc 9 giờ 30 sáng nay ĐÌNH HUY

Nhiều người phải đi lên vỉa hè để thoát ùn tắc ĐÌNH HUY

Lực lượng cảnh sát giao thông phải ra giữa đường để điều tiết ĐÌNH HUY

Dự báo, mưa rét sẽ kéo dài trong vài ngày tới ĐÌNH HUY