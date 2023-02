Không khí lạnh hoạt động mạnh ở miền Bắc cuối tháng 2, đầu tháng 3

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo khí hậu các khu vực trên toàn quốc từ nay đến cuối tháng 3.

Cuối tháng 2, đầu tháng 3, không khí lạnh sẽ gây giảm nhiệt độ về đêm và sáng ở miền Bắc ĐÌNH HUY

Theo đó, dự báo từ ngày 21.2 - 20.3, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN; riêng tại khu vực Tây bắc Bắc bộ nhiệt độ cao hơn từ 0,5 - 1,0 độ C; khu vực trung và nam Trung bộ thấp hơn từ 0,5 - 1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN khoảng 5 - 20 mm, riêng Trung Trung bộ cao hơn 10 - 30 mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong khi đó, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn so với TBNN trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3, gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển.

Ngoài ra, không khí lạnh gây giảm nhiệt độ về đêm và sáng ở Bắc bộ có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng.

Khu vực Trung bộ có nhiều ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có giông. Trong khi đó, ở miền Đông Nam bộ khả năng cao sẽ xuất hiện nắng nóng trong giai đoạn nửa cuối của thời kỳ dự báo.

Đánh giá về tình hình thời tiết cả nước từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 21.1 - 20.2, nhiệt độ trung bình trên cả nước đều ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Trong đó, khu vực Bắc bộ cao hơn từ 1 - 2 độ C, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ đến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với TBNN.

Cũng trong thời gian này, có 4 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào các ngày 23.1, 26.1, 13.2 và 19.2. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 23.1 và được tăng cường vào 26.1 đã gây ra rét đậm, rét hại tại các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất tại một số nơi xuống dưới 3 độ C, vùng núi cao xuống dưới 1 độ C như Đồng Văn (Hà Giang), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Ngân Sơn (Cao Bằng)…

Trong thời kỳ từ ngày 21.1 - 20.2 đã xuất hiện 6 đợt mưa diện rộng vào các ngày 24 - 25.1, 27 - 29.1, 14 - 17.2, 19 - 20.2 tại khu vực Trung bộ; ngày 3 - 9.2 tại khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ; ngày 18 - 20.2 tại khu vực tây Nam bộ.

Đợt mưa từ 14 - 17.2, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Quảng Trị - Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Huế (Thừa Thiên - Huế) 98 mm, Đà Nẵng 60 mm, Trà My (Quảng Nam) 72 mm...

Tổng lượng mưa từ ngày 21.1 - 20.2 trên cả nước phân bố không đồng đều. Tại khu vực phía đông Bắc bộ, trung Trung bộ, và một số nơi tại Nam bộ có tổng lượng mưa cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 20 - 50 mm, riêng Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng cao hơn từ 100 - 200 mm. Các nơi khác có tổng lượng mưa thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 10 - 20 mm.