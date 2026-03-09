Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Không khí lạnh khiến thời tiết miền Bắc chuyển rét, 6 tỉnh miền Trung mưa giông

Phan Hậu
Phan Hậu
09/03/2026 08:12 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 9.3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng mạnh đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan rộng ra các tỉnh miền Trung, gây mưa giông diện rộng, có nơi mưa lớn trên 70 mm/24 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 9.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Ở vùng núi và trung du Bắc bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có giông, nhiệt độ phổ biến 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Không khí lạnh khiến thời tiết miền Bắc chuyển rét, 6 tỉnh miền Trung mưa giông- Ảnh 1.

Không khí lạnh khiến thời tiết Hà Nội hôm nay 9.3 trời chuyển rét, có mưa

ẢNH: PHAN HẬU

Trong sáng nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi phía bắc, từ chiều và đêm nay ảnh hưởng mạnh hơn đến Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và hầu hết các nơi ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Dự báo trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Bắc bộ và Thanh Hóa từ tối và đêm 9 - 10.3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ đêm 9 - 10.3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16 - 18 độ C.

Không khí lạnh khiến thời tiết miền Bắc chuyển rét, 6 tỉnh miền Trung mưa giông

Không khí lạnh gây mưa lớn cục bộ, nguy cơ ngập úng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác; có nơi mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa trên 30 mm.

Trong 2 ngày từ 9 - 10.3, 6 tỉnh, thành phố miền Trung gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía đông tỉnh Gia Lai sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi mưa to trên 70 mm/24 giờ. 

Trong mưa giông, người dân cần cảnh giác, đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh đợt này có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ trưa và chiều nay 9.3, vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3 m. 

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. 

Dự báo từ đêm nay 9.3, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3 m.

