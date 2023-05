Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng ngày và đêm 11.5, khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, mưa giông diện rộng ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ ngày 11 - 12.5, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại Hà Nội được dự báo dao động từ 22 - 29 độ C, trong đó thấp nhất vào ngày 12.5 khi nhiệt độ ở mức từ 23 - 26 độ C.

Hôm nay 9.5, ở khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ có nơi trên 50 mm như: xã Tân Thuận (H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) 149,3 mm; xã Phước Hữu (H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 101,2 mm; xã Suối Cát (H.Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) 64,4 mm; xã Mỹ Thành Nam (H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) 103,8 mm…

Theo dự báo, từ đêm 9 - 11.5, ở khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ.

Sau đợt không khí lạnh này, từ ngày 17 - 19.5, khu vực tây Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.