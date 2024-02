Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài đến hết ngày mai 24.2 ĐÌNH HUY

Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - cấp 3. Khu vực phía đông Bắc bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 15 - 18 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Trên biển, ở phía bắc vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao 1 - 2,5 m. Vùng biển phía đông bắc của bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia), nhận định đây là đợt không khí lạnh cường độ yếu nên không duy trì lâu. Không khí lạnh sẽ hoạt động đến hết ngày mai 23.2, sau đó nhiệt độ sẽ tăng lên.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa khoảng 16 - 19 độ C; vùng núi Bắc bộ từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

"Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất là ngày 23.2 - 24.2", ông Tuấn cho biết. Ngoài ra, theo dự báo của cơ quan khí tượng, khu vực phía đông Bắc bộ trong những ngày tới có mưa và mưa nhỏ rải rác; Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác.