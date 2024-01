Không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm đột ngột, Hà Nội thấp nhất 8 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 20 - 21.1, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C và xuất hiện mưa tuyết, băng giá.



Không khí lạnh khiến nhiệt độ miền Bắc giảm đột ngột, Hà Nội thấp nhất 8 độ C ĐÌNH HUY

Trong đợt không khí lạnh này, nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội có sự chênh lệch rất lớn. Ngày 20.1, nhiệt độ cao nhất là 25 độ C nhưng đến ngày 23.1, nhiệt độ cao nhất là 12 độ C (giảm 13 độ C); nhiệt độ xuống mức thấp nhất là 8 độ C vào ngày 25.1. Ngoài ra, rét đậm sẽ kéo dài ít nhất trong khoảng thời gian hết tuần sau.

Tại Lạng Sơn (nơi đón không khí lạnh đầu tiên ở miền Bắc), nền nhiệt giảm 8 - 10 độ C so với ngày hôm trước. Ngày 21.1, nhiệt độ thấp nhất là 14 độ C nhưng đến ngày 23.1, nhiệt độ chỉ còn 4 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 3 - 6 độ C ở Lạng Sơn cũng kéo dài ít nhất từ ngày 22 - 28.1.

Các chuyên gia khuyến cáo, đợt không khí lạnh khiến sự chuyển nhiệt khá đột ngột nên người dân cần lưu ý giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ, đóng kín cửa khi ngủ. Buổi sáng dậy sớm nên vận động nhẹ, uống nước ấm và mang áo ấm trước khi ra khỏi nhà tránh luồng gió lạnh đột ngột dễ bị trúng gió hoặc đột quỵ.

Người dân miền núi nên dắt trâu bò xuống các thung lũng, che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn khô, cám và nước ấm giúp trâu bò không bị cóng trong thời gian 1 tuần từ 21 - 27.1.

Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc bộ và Bắc Trung bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại và tình hình thực tế tại địa phương để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh.

Hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người; chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các trường nội trú.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch; cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.