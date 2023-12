Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội hứng trọn 'combo' mưa rét, tắc đường

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Đường Nguyễn Trãi hướng đi Tây Sơn lúc 9 giờ sáng nay ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng nay, trời Hà Nội chuyển rét với nền nhiệt khoảng 17 - 18 độ C. Nhiệt độ giảm 5 - 6 độ C cộng với gió mạnh và mưa khiến người dân chật vật di chuyển trên đường.

Để chống lại cái lạnh đầu mùa đông, mọi người khi ra đường đều trang bị áo mưa, mũ, khẩu trang, găng tay...

Tại đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) ngay từ 7 giờ sáng, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng mét một. Tình trạng tắc đường tại đây kéo dài trong nhiều tiếng và lan sang các tuyến đường như Tây Sơn, Tôn Đức Thắng.

Khu vực đường Trường Chinh hướng đi Láng ĐÌNH HUY

Giống như đường Nguyễn Trãi, các tuyến đường như Láng, Trần Duy Hưng, Trường Chinh... cũng ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm buổi sáng.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa cho một số nơi thuộc Bắc bộ, khu vực từ nam Nghệ An đến Khánh Hòa.

"Mùa đông năm nay không khí lạnh hoạt động ở mức yếu hơn so với trung bình nhiều năm, nền nhiệt ở mức cao hơn. Nhiều khả năng rét đậm sẽ xuất hiện muộn hơn (đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông 2022 xuất hiện vào cuối tháng 12.2022, tương đương so với trung bình nhiều năm). Bên cạnh đó, số ngày rét đậm, rét hại cũng ít hơn so với trung bình nhiều năm", ông Tuấn nói.

Mưa, tắc đường khiến người dân chật vật di chuyển ĐÌNH HUY

Người dân di chuyển trên đường đều cảm nhận rõ rệt sự khắc nghiệt của thời tiết ĐÌNH HUY

Nhiệt độ giảm 5 - 6 độ C cộng với gió mạnh và mưa khiến người dân chật vật di chuyển ĐÌNH HUY

Khu vực đường Tây Sơn lúc 8 giờ sáng nay ĐÌNH HUY

Các khu vực gầm cầu vượt "trở thành" nơi dừng xe tạm thời cho người dân tránh mưa lúc đèn đỏ ĐÌNH HUY

Đường Láng hướng đi Trường Chinh lúc 8 giờ 30 ĐÌNH HUY