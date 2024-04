Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa giông đến bao giờ?

Tây nguyên, Nam bộ kéo dài nắng nóng

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày 8.4, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Đồng Phú (Bình Phước) 36,5 độ C; Tây Ninh 36,3 độ C; Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36,3 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%. Các tỉnh Tây Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng cục bộ.

Ngày 9 - 10.4, Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 50%.