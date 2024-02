Không khí lạnh tràn về, thời tiết tết Nguyên đán ở miền Bắc như thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở các khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại trong dịp tết Nguyên đán ĐÌNH HUY

Hôm nay (8.2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ. Trong đất liền gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 11 - 13 độ C, vùng núi Bắc bộ từ 8 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; khu vực Bắc Trung bộ từ 14 - 17 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc bộ và khu vực bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Theo cơ quan khí tượng, rét đậm ở khu vực Đông Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9.2.

Chi tiết thời tiết tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ở miền Bắc như sau:

Khu vực Bắc bộ ngày 8 - 9.2 (29 - 30 tết), có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 14 - 17 độ C, thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Từ đêm 9 - 12.2 (đêm 30 - mùng 3 tết) có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20 - 24 độ, có nơi trên 24 độ C, thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Từ ngày 13 - 14.2 (mùng 4 - 5 tết), có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có khả năng xuất hiện mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, riêng khu vực Tây Bắc bộ có nơi trên 27 độ , thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

