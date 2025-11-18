Không khí lễ hội ‘Golden Magic by the Sea’ tại InterContinental Phu Quoc

InterContinental Phu Quoc hân hoan chào mừng một mùa lễ hội sắp về

Khu nghỉ mở màn mùa lễ hội bằng lễ thắp sáng cây thông trong sảnh chính. Cây thông được trang trí theo phong cách biển với san hô, vỏ sò và tông vàng ánh kim, tạo nên không gian ấm cúng, gợi nhớ đến vẻ đẹp tự nhiên của đảo ngọc. Dàn hợp xướng thiếu nhi địa phương mang đến những giai điệu Giáng Sinh quen thuộc, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng sóng biển phía xa.

Buổi sáng, du khách bắt đầu ngày mới trong không khí thư thái tại Sora & Umi, nơi hương cà phê hòa cùng làn gió biển. Khi nắng lên, Mercado tỏa hương quế ngọt ngào từ ngôi nhà bánh gừng - điểm nhấn quen thuộc của mùa lễ hội. Trẻ em háo hức viết thư gửi ông già Noel, bỏ vào hòm thư đặt giữa sảnh. Người lớn chọn nghỉ ngơi bên những chiếc ghế lười dọc hồ bơi, đọc sách hoặc tận hưởng sự tĩnh tại tại HARNN Heritage Spa, nơi các liệu pháp lấy cảm hứng từ ngũ hành giúp tái tạo năng lượng.

Liệu pháp thư giãn bằng tre luôn được ưu thích tại HARNN Heritage Spa

Khi hoàng hôn buông xuống, khu nghỉ chuyển mình trong ánh lửa và âm thanh. Tiếng trống nổi lên bên bờ biển, vũ công bước ra giữa làn gió, ngọn đuốc bập bùng phản chiếu trên mặt nước. Màn múa lửa truyền thống không chỉ là phần biểu diễn mà còn là nghi lễ tôn vinh ánh sáng và mùa đoàn viên.

Ông già Noel ghé thăm mang đến nhiều niềm vui kỳ diệu cho trẻ em

Điều đáng mong chờ nhất là sự ghé thăm của ông già Noel tại hồ bơi Oasis Pool, mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ và nụ cười cho du khách. Buổi tối, nhà hàng LAVA tổ chức tiệc tối đặc biệt với hải sản tươi và các món nướng hảo hạng, dưới mái vòm tre độc đáo và không gian ấm cúng.

Những bữa tiệc lộng lẫy tại nhà hàng LAVA

Những ngày lễ hội tại đây như những ngày vui hiếm có, hân hoan nhưng chậm rãi và nhịp nhàng. Những bữa tiệc lễ hội tại Sora & Umi kéo dài đến tận chiều, trẻ em vui chơi ngoài vườn, người lớn thong thả bên hồ bơi. Tất cả tạo nên không khí nhẹ nhàng đặc trưng của mùa cuối năm trên đảo.

Đêm Giao Thừa 31.12, chương trình Tropical Grandeur New Year's Eve Gala diễn ra tại The Lawn, khu vườn xanh mát được trang hoàng bằng hàng trăm ánh đèn. Tiệc buffet phong phú với hải sản, món nướng và tráng miệng được chuẩn bị công phu, xen kẽ là các tiết mục biểu diễn và âm nhạc sôi động. Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, khách di chuyển lên INK 360, quán bar cao nhất Phú Quốc, để cùng đếm ngược và ngắm pháo hoa rực sáng.

Theo đại diện khu nghỉ, chương trình năm nay hướng đến việc "tái hiện mùa lễ hội như một hành trình kết nối - giữa con người, thiên nhiên và cảm xúc".

INK360 trên tầng 19 mang đến tầm nhìn tuyệt vời cho khoảnh khắc đếm ngược mừng năm mới ẢNH: DNCC

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort nằm trên Bãi Trường, cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển, gồm 459 phòng, suite và biệt thự, cùng sáu nhà hàng và quán bar tầng thượng INK 360.