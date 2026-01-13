Không khí ô nhiễm, máy lọc không khí dần trở thành 'vật bất ly thân' của mọi nhà

Theo số liệu quan trắc cho thấy chất lượng không khí Hà Nội vẫn ở mức đáng báo động. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) nhiều thời điểm vượt ngưỡng đỏ, thậm chí chuyển sang tím, cảnh báo nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng.

Người dân Hà Nội ra đường vào những ngày ô nhiễm cao, nhiều người đeo khẩu trang phòng bụi

Nguyên nhân lớn đến từ giao thông đông đúc, công trình xây dựng liên tục cùng điều kiện thời tiết bất lợi khiến khói bụi khó khuếch tán, áp lực lên môi trường sống đô thị ngày càng lớn. Thêm vào đó, nguồn ô nhiễm trong nhà như nấu ăn, hút thuốc thụ động, đốt hương hay các vật liệu nội thất mới cũng góp phần khiến không khí trong căn hộ nhanh chóng kém sạch, gây ra các triệu chứng như đau đầu, cay mắt, hắt hơi hoặc khó thở.

Công nghệ lọc chủ động TPA lối đi mới trong lọc không khí đô thị

Máy lọc không khí Airdog ứng dụng công nghệ lọc điện trường chủ động TPA (Two Pole Active), hoạt động theo nguyên lý tạo ra điện trường mạnh để "bắt giữ" các hạt bụi, vi khuẩn và virus trong không khí. Thay vì giữ bụi bằng màng lọc thụ động, các hạt ô nhiễm sau khi bị hút vào sẽ được thu gom trên bộ thu bụi và có thể tự vệ sinh định kỳ để tiếp tục sử dụng.

Máy lọc không khí được người dân quan tâm và sử dụng NGUỒN: AIRDOG

Một điểm khác biệt quan trọng của công nghệ TPA là bộ thu bụi có thể tái sử dụng trong thời gian dài, theo khuyến nghị kỹ thuật có thể lên tới 10 - 15 năm để duy trì hiệu suất tối ưu. Nhờ đó, người dùng không phải thay lõi lọc thường xuyên như các dòng máy dùng màng lọc, đồng thời giảm đáng kể chi phí vận hành và lượng rác thải phát sinh từ vật tư tiêu hao.

Khả năng xử lý các hạt bụi kích thước siêu nhỏ, bao gồm cả những hạt dưới mức PM2.5, là lý do khiến công nghệ điện trường chủ động ngày càng được nhiều gia đình đô thị quan tâm trong bối cảnh ô nhiễm không khí diễn biến phức tạp.

Công nghệ TPA - lựa chọn gắn với lối sống xanh và phát triển bền vững

Khách hàng vệ sinh bộ lọc TPA của Airdog tại nhà. Bộ lọc có thể rửa sạch và tái sử dụng nhiều năm NGUỒN: AIRDOG

AirDog ứng dụng công nghệ TPA hai chiều, giúp lọc sạch bụi mịn, vi khuẩn, virus và mùi hôi trong không gian sống. Điểm khác biệt nằm ở bộ lọc có thể vệ sinh và tái sử dụng nhiều năm, thay vì phải thay mới sau thời gian ngắn.

Nhờ đó, người dùng không chỉ tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng mà còn giảm lượng rác thải phát sinh từ màng lọc bỏ đi. Việc định kỳ vệ sinh bộ lọc giúp máy duy trì hiệu quả hoạt động lâu dài, phù hợp với thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình đô thị.

Ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến những thiết bị có tuổi thọ cao, dễ sử dụng và thân thiện hơn với môi trường. Với khả năng sử dụng lâu dài và hạn chế chất thải, công nghệ TPA đang dần trở thành lựa chọn gắn liền với lối sống xanh, đặc biệt trong bối cảnh các thành phố lớn ngày càng đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí.

Lựa chọn máy lọc phù hợp không chỉ là tiện nghi, mà còn là cách mỗi gia đình đóng góp cho một đô thị trong lành, an toàn và bền vững.