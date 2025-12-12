Không khí vượt ngưỡng ‘nguy hại’: Đâu là cách giảm ô nhiễm không khí ngay trong nhà

Đây là mức có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ em, người già và người có bệnh hô hấp.

Chỉ số AQI vượt đến ngưỡng nguy hại tại Tây Hồ, Hà Nội NGUỒN: IQ AIR

Không chỉ Nam Định, nhiều khu vực như: Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa và Hà Nội cũng liên tục xuất hiện đến mức nguy hại trên bản đồ ô nhiễm với ngưỡng tím - nâu, cho thấy ô nhiễm bụi mịn đang lan rộng toàn miền Bắc. Trong khi đó, TP.HCM tuy không ở mức "nguy hại", nhưng nhiều điểm đo cũng xuất hiện chỉ số AQI xấu vào sáng cùng ngày.

Bản đồ không khí Hà Nội phủ đẩy mảng tím,nâu báo động mức độ ô nhiễm cao NGUỒN: IQ AIR

Vì sao PM2.5 nguy hiểm?

PM2.5 là bụi mịn có kích thước siêu nhỏ, có thể đi sâu vào phổi và theo máu vào các cơ quan. Khi chỉ số AQI tăng cao, đặc biệt vượt mốc 200, nguy cơ mắc bệnh hô hấp, tim mạch và các vấn đề miễn dịch tăng rõ rệt. Đây cũng là lý do cụm từ "PM2.5 là gì?", "Không khí hôm nay có độc hại không?" trở thành từ khóa được người dân tìm kiếm nhiều trong tuần qua.

Người dân miền Bắc tìm cách giảm phơi nhiễm ngay trong nhà

Khi chất lượng không khí ngoài trời chuyển sang mức xấu - rất xấu, các chuyên gia khuyến nghị:

Hạn chế mở cửa, nhất là buổi sáng và giờ cao điểm ô nhiễm.

Theo dõi chỉ số AQI hàng ngày, lựa chọn thời điểm an toàn để ra ngoài.

Sử dụng máy lọc không khí để giảm bụi mịn trong không gian kín.

Vệ sinh máy lọc thường xuyên để đảm bảo hiệu quả khi ô nhiễm tăng kéo dài nhiều ngày.

Thực tế, nhiều gia đình miền Bắc cho biết họ phải bật máy lọc không khí gần như 24/24 trong những ngày chỉ số AQI tím - nâu. Lượng tìm kiếm cụm "có nên dùng máy lọc không khí" và "máy lọc không khí loại nào tốt" tăng mạnh ở các tỉnh đang ô nhiễm nặng như Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Người dân chủ động rửa lõi lọc trước tình trạng ô nhiễm liên tục NGUỒN: AIRDOG

Dòng máy lọc không khí có bộ lọc vệ sinh được: Xu hướng tăng mạnh mùa ô nhiễm

Thời gian gần đây, lượng tìm kiếm về "máy lọc không khí vệ sinh được bộ lọc" tăng đột biến. Lý do: khi ô nhiễm kéo dài nhiều ngày liên tiếp, các máy lọc sử dụng màng lọc tiêu hao nhanh chóng bị bám bụi, giảm hiệu suất và tạo chi phí thay lõi lớn.

Một số thiết bị sử dụng công nghệ lọc chủ động, như máy lọc không khí Airdog với điện trường TPA, được quan tâm vì:

Bộ lọc tháo rửa, tái sử dụng, không cần thay lõi định kỳ

Giữ được hiệu suất kể cả khi mức bụi PM2.5 ngoài trời tăng mạnh

Giảm rác thải từ vật tư tiêu hao, phù hợp xu hướng tiêu dùng bền vững

Ô nhiễm không khí không còn theo mùa,mà trở thành vấn đề quanh năm

Nhiều chuyên gia nhận định tình trạng ô nhiễm tại miền Bắc và TP.HCM đang có xu hướng lặp lại liên tục, không còn giới hạn trong mùa đông như trước đây. Vì vậy, việc chủ động tạo "vùng an toàn" trong nhà là giải pháp được nhiều người dân lựa chọn để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Giữa bối cảnh: Chỉ số AQI liên tục chạm ngưỡng tím - nâu, bụi mịn PM2.5 vượt xa mức cho phép thì các giải pháp kiểm soát không khí trong nhà đặc biệt là dùng máy lọc không khí có khả năng làm sạch bụi mịn siêu nhỏ trở thành nhu cầu thiết yếu.

Dù không phải lựa chọn duy nhất, những thiết bị dễ vệ sinh, tiết kiệm chi phí vận hành và xử lý được bụi mịn PM2.5 đang được người dân ưu tiên tìm kiếm nhiều nhất mùa ô nhiễm năm nay.