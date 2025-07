Không khoan nhượng với 'cò' khám chữa bệnh

Ngày 30.7, tại Bệnh viện (BV) Nhân dân 115, Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề về các giải pháp ngăn ngừa tình trạng "cò" trong khám chữa bệnh. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03, Công an TP.HCM) và lãnh đạo nhiều BV.

Tại hội thảo, lãnh đạo các BV Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình, Mắt, Tai mũi họng, Nhân dân 115, Da liễu, Nhân dân Gia Định, Hùng Vương, Từ Dũ, Chợ Rẫy, Đại học Y Dược, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2… trình bày thực trạng liên quan đến nạn "cò" BV. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu là tình trạng quá tải, bệnh nhân phải chờ đợi lâu, cơ sở vật chất chật hẹp, dẫn đến xuất hiện các hình thức "cò" dẫn bệnh hoặc kéo bệnh ra ngoài khám chữa bệnh, ngày càng tinh vi hơn. Thực trạng này không chỉ gây mất uy tín cho BV mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người bệnh. Lãnh đạo các BV cũng khẳng định chưa phát hiện tình trạng nhân viên y tế tiếp tay cho "cò". Bên cạnh việc triển khai các giải pháp nội bộ, các BV kiến nghị lực lượng công an hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong việc dẹp bỏ tình trạng "cò".

Hiện nay tình trạng “cò” khám chữa bệnh vẫn còn tồn tại nhiều nơi Ảnh: Duy Tính

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định rõ quan điểm không khoan nhượng với bất kỳ hành vi "cò mồi" nào. Ông nhấn mạnh đây là hiện tượng gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh, làm mất uy tín BV và tạo môi trường tiêu cực, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ toàn ngành.

Sở Y tế ghi nhận nỗ lực và các giải pháp của các BV, đặc biệt là những đơn vị đã xóa bỏ được hiện tượng "cò". Đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp tích cực từ Công an TP.HCM và công an các địa phương trong việc giữ gìn an ninh trật tự khu vực BV trong thời gian qua.

Tại hội thảo, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đã đưa ra 6 nhóm giải pháp chống "cò". Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, đặc biệt là triển khai đặt lịch hẹn từ xa qua ứng dụng, website hoặc tổng đài. Thứ hai, đơn giản hóa quy trình tiếp nhận, hướng tới mô hình "một bước" hoặc "không bước" với một số bệnh lý nhạy cảm như sản khoa, nam khoa, kế hoạch hóa gia đình. Khi người bệnh đã có định danh điện tử, có thể đến thẳng phòng khám mà không cần qua nhiều khâu trung gian. Quy trình càng tinh gọn, càng ít điểm chờ, sẽ là rào chắn hiệu quả chống "cò".

Thứ ba, nâng cao năng lực thực hiện và trả kết quả cận lâm sàng trong ngày, tích hợp hệ thống xét nghiệm vào phần mềm chỉ định của bác sĩ để bệnh nhân được hướng dẫn cụ thể về trình tự, vị trí và thời gian thực hiện. Thứ tư, tổ chức khám bệnh thông tầm, khám liên tục từ sáng đến chiều, đặc biệt phục vụ người lao động và người bệnh từ tỉnh xa. Mục tiêu là giúp người bệnh hoàn tất quy trình trong một buổi, giảm thời gian chờ đợi, tránh chen lấn và ngăn chặn sự tiếp cận trái phép của các đối tượng "cò".

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM trong triển khai hệ thống camera thông minh có khả năng nhận diện người ra vào, hỗ trợ giám sát an ninh và quản lý luồng bệnh nhân tại những BV có lượng người khám chữa bệnh lớn. Thứ sáu, về lâu dài, ngành y tế TP.HCM sẽ tiếp tục đề xuất đầu tư mở rộng cơ sở vật chất tại các BV đang quá tải, xuống cấp. Đồng thời, xây dựng thêm các cơ sở 2, cơ sở 3 cho các BV tuyến cuối nhằm giảm áp lực, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ngoài ra, các BV được yêu cầu duy trì hiệu quả đội ngũ chăm sóc khách hàng, bộ phận công tác xã hội, tình nguyện viên và khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh, nhằm kịp thời hỗ trợ từ những chi tiết nhỏ nhất trong quá trình khám chữa bệnh.