Không khởi tố vụ án hình sự ông Võ Hoàng Yên lừa dối khách thông qua chữa bệnh

Ngày 26.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự ông Võ Hoàng Yên lừa đảo vì không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Trước đó, các ông bà: Nguyễn Nhựt Trường, Phạm Hảo, Lý Thị Thanh, Lê Thị Dũng và Phạm Thị Xuân có đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng thủ đoạn lừa dối khách hàng thông qua việc chữa bệnh nhưng không giảm mà còn nặng hơn...

Sau khi xác minh, ngày 6.1.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự. Ngày 21.1.2022, Viện KSND TP.HCM đã có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật.





Trước đó, đầu tháng 1.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về việc bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ Q.1) tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng mà bà chuyển cho ông Yên và người thân để trả nợ, xây chùa, làm từ thiện…

Theo đó, khi tiếp nhận nội dung đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Sau đó, Công an TP.HCM có thông báo, qua xem xét, xác minh nội dung đơn thư tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên, đã nhận thấy không có dấu hiệu tội phạm. Do đó, cơ quan CSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định này đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.