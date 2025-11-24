Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Không lập hóa đơn, lập sai thời điểm… phạt tiền triệu

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/11/2025 10:14 GMT+7

Đó là những vi phạm về hóa đơn mà doanh nghiệp (DN) hay gặp phải. Nếu không khắc phục nguy cơ mất tiền triệu.


Theo Điều 24 và Điều 25 Nghị định 125/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, các hành vi này bị xử phạt tiền từ 4 - 8 triệu đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm; từ 20 - 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Trường hợp lập sai sót hóa đơn (sai tên, địa chỉ, mã số thuế, giá trị hàng hóa…) nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế, người nộp thuế được phép lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế theo hướng dẫn tại Điều 19 Nghị định 123.

Những vi phạm về hóa đơn doanh nghiệp lưu ý và khắc phục- Ảnh 1.

Người bán hàng xuất hóa đơn đúng thời điểm để tránh bị phạt

ẢNH: NGỌC THẠCH


Theo cơ quan thuế, khi phát hiện sai sót, DN phải chủ động thông báo với cơ quan thuế và thực hiện điều chỉnh theo quy định. Trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người mua, có thể lập hóa đơn mới thay thế. Nếu hóa đơn đã gửi, phải lập văn bản thỏa thuận với người mua và xuất hóa đơn điều chỉnh, đồng thời khai bổ sung hồ sơ thuế nếu có chênh lệch về nghĩa vụ. Việc tự phát hiện và khai bổ sung sớm trước khi cơ quan thuế kiểm tra là tình tiết giảm nhẹ khi xử lý vi phạm.

Cũng theo Điều 30 và Điều 32 Nghị định 123, DN có nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử tối thiểu 10 năm và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi được cơ quan thuế yêu cầu. Hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng thời hạn hoặc không lưu trữ hóa đơn theo quy định có thể bị phạt từ 2 - 6 triệu đồng. Để khắc phục lỗi này, DN cần định kỳ sao lưu dữ liệu hóa đơn trên hệ thống nội bộ và trên nền tảng được cơ quan thuế chấp thuận. 

Thuế TP.HCM cảnh báo về việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 123/2020, "hóa đơn không hợp pháp" là hóa đơn giả, hóa đơn chưa được cấp mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn có nội dung không có thật. Các DN có hành vi mua bán hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn không phản ánh giao dịch thực tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Điều 28 Nghị định 125/2020, với mức phạt lên đến 100 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm, đồng thời bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an nếu có dấu hiệu tội phạm. 

Thuế TP.HCM cho biết, cơ quan thuế đang thực hiện phân loại rủi ro người nộp thuế theo Điều 17 Nghị định 126/2020. Các DN có hành vi vi phạm về hóa đơn như sử dụng hóa đơn khống, chậm khai, khai sai, không nộp báo cáo, không lưu trữ dữ liệu… sẽ bị xếp vào nhóm rủi ro cao, dẫn đến hệ quả không được gia hạn chữ ký số, tạm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, và tăng tần suất thanh kiểm tra thuế. Do đó, việc chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn điện tử không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý, mà còn thể hiện trách nhiệm, uy tín trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và công bằng.

Xem thêm bình luận