Không mất tiền mùa kinh doanh cuối năm nhờ App MBBank

MB đồng hành cùng tiểu thương, hộ kinh doanh bội thu mùa cuối năm hiệu quả, an toàn với các giải pháp hỗ trợ kinh doanh và tính năng bảo mật giao dịch tiên tiến, giúp bảo vệ hàng chục tỷ đồng cho gần 1.000 khách hàng chỉ trong vòng nửa tháng.

Thách thức bảo mật trong giao dịch trực tuyến mùa cuối năm

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, nhu cầu tiêu dùng bán lẻ và hàng hóa có dấu hiệu tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2024, mặc dù nền kinh tế vẫn còn đối diện nhiều thách thức. Đặc biệt, Black Friday được dự đoán sẽ thu hút lượng mua sắm cao với kỳ vọng doanh thu tăng ít nhất 50% so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào các mặt hàng công nghệ và thời trang với số lượng người mua qua điện thoại di động và các nền tảng trực tuyến đạt mức cao kỷ lục.

Cơ hội lớn là vậy, nhưng nỗi lo cũng hiện hữu. Bên cạnh áp lực tài chính và biến động lạm phát, các tiểu thương đang đối mặt với rất nhiều chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi như hóa đơn giả, ứng dụng ngân hàng giả mạo, lừa đảo gắn mã độc chiếm quyền kiểm soát ứng dụng ngân hàng. Chị Thanh, một tiểu thương kinh doanh quần áo tại Hà Nội bức xúc kể lại: "Khách nhắn bảo cần hoàn tiền vì lỗi hàng, còn gửi cho tôi hóa đơn chuyển khoản và hướng dẫn tải ứng dụng xác minh. Tin tưởng nên tôi làm theo, nhập thông tin, và mất ngay 15 triệu đồng".

Cùng với cơ hội tăng doanh thu, các tiểu thương, hộ kinh doanh đang có nguy cơ gặp phải những rủi ro bảo mật trong quá trình giao dịch trực tuyến

Bên cạnh đó, đứng trước nhu cầu cung-cầu đều tăng cao, việc quản lý dòng tiền cũng như thanh toán các khoản tiền lớn nhanh, dễ dàng cũng là mối quan tâm của nhiều hộ kinh doanh. "Giờ hầu hết tiền hàng của mình đều là chuyển khoản. Giao dịch lớn nhưng lại cần chuyển đi ngay không nhỡ 1 chút là nhỡ cả tuần cao điểm luôn. Nên đợt rồi cũng định tranh thủ ra ngân hàng để cập nhật sinh trắc học vì quét CCCD nghe phức tạp quá, nhưng rồi lu bu vẫn chưa đi được. Giờ chỉ mong có cách nào nhanh để cập nhật cho yên tâm" - anh M. (chủ hàng hoa quả, Khánh Hòa) chia sẻ. Nỗi lo của anh M. cũng là băn khoăn của nhiều tiểu thương, đặc biệt khi có thông tin không thể giao dịch online nếu chưa cập nhật sinh trắc học từ ngày 1.1.2025.

App MBBank - "Lá chắn" bảo vệ giao dịch mùa cao điểm

Nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ an tâm hơn trong mùa mua sắm cao điểm, MB đã tiên phong giới thiệu tính năng App Protection trên App MBBank. Tính năng này tự động nhận diện và ngăn chặn những phần mềm giả mạo, mã độc ngay khi khách hàng truy cập, tạo thành một "lá chắn" an ninh bảo vệ từng giao dịch. Khi mở App MBBank, hệ thống sẽ tự động quét và đánh giá môi trường. Nếu phát hiện thiết bị của người dùng bị nhiễm mã độc hoặc phần mềm gián điệp, App MBBank tự động phát hiện, gửi thông tin cảnh báo đến khách hàng ngay. Trường hợp nguy cơ xâm nhập cao, App MBBank sẽ tự động thoát khỏi ứng dụng hoặc tạm ngưng giao dịch và hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước kế tiếp nhằm tránh bị đánh cắp tài sản. Chỉ riêng trong nửa đầu tháng 10.2024, tính năng này đã giúp MB bảo vệ hơn 20 tỉ đồng cho gần 1.000 khách hàng khỏi các chiêu trò lừa đảo.

Anh Hùng, một chủ tiệm điện thoại tại Đà Nẵng, kể lại trường hợp suýt "mất cả chì lẫn chài" của mình: "Một khách lạ gửi yêu cầu hoàn tiền qua mã QR, kèm thêm yêu cầu tải một app xác minh. Tôi vừa mở ứng dụng đã được App MBBank cảnh báo nguy cơ mã độc, giúp tôi thoát khỏi bẫy lừa và giữ được gần 15 triệu đồng. Nếu không có cảnh báo, chắc tôi đã mất trắng!".

App MBBank chủ động ngăn chặn mã độc, bảo vệ giao dịch an toàn cho khách hàng thông qua tính năng "App Protection"

Bên cạnh làm tròn nhiệm vụ "bảo vệ ví tiền" của khách hàng, MB còn là ngân hàng hỗ trợ nhiều cách thức cập nhật sinh trắc học để hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học dễ dàng trong mọi tình huống. Với các thiết bị đủ điều kiện, khách hàng có thể thực hiện ngay trên App MBBank chỉ với 1 phút thao tác. MB hiện đã hỗ trợ đầy đủ công nghệ nhận diện dữ liệu qua CCCD gắn chip và qua tài khoản VNeID. Với các khách hàng gặp khó khăn như T., nhà xa ngân hàng, thiết bị chưa cập nhật để quét NFC, MB cũng ra mắt tính năng "Sinh trắc có hội", cho phép người dùng cập nhật sinh trắc hộ người khác thông qua chính App MBBank của bản thân. Chỉ cần có thiết bị quét được NFC và đã cập nhật thành công sinh trắc học trong mục "Giấy tờ tùy thân", khách hàng có thể chọn tính năng "Sinh trắc có hội" trong mục "Thêm" trên App MBBank và làm theo các hướng dẫn để cập nhật dữ liệu sinh trắc giúp người thân, bạn bè dễ dàng trong 2 phút.

MB hỗ trợ đa dạng cách thức giúp khách hàng chủ động cập nhật sinh trắc học trên App MBBank

Ngoài ra, để giúp tiểu thương quản lý dòng tiền dễ dàng và an toàn hơn, MB còn triển khai các tính năng số hóa giao dịch qua mã QR và ứng dụng mSeller. Thay vì phụ thuộc vào tiền mặt, giờ đây khách hàng chỉ cần một thao tác quét mã đơn giản là có thể thanh toán, vừa nhanh chóng, tiện lợi, lại hạn chế rủi ro mất mát. Với VietQR, tiểu thương được miễn phí duy trì tài khoản, miễn phí chuyển tiền trọn đời qua App MBBank, hỗ trợ quản lý dòng tiền và chia sẻ biến động số dư, giúp công việc kinh doanh trở nên hiệu quả, dễ dàng hơn.

Không dừng lại ở đó, MB còn triển khai chương trình thưởng khủng từ 7.10 - 31.12.2024 - "Mở VietQR - Rước lộc về nhà" tặng tiền mặt/combo voucher đồ gia dụng Philips trị giá 5 triệu đồng cho chủ tiệm mở VietQR mới và duy trì số dư trong tài khoản cao nhất mỗi tháng; hoàn tới 3 triệu đồng khi khách hàng đạt được các mốc số lượng từ 200 giao dịch.

MB đang đặt an ninh giao dịch lên hàng đầu để hỗ trợ các tiểu thương phát triển mạnh mẽ và an toàn. Trong mùa mua sắm cuối năm, với "lá chắn" App Protection và hàng loạt chương trình ưu đãi, MB đang đồng hành cùng các hộ kinh doanh để họ an tâm khai thác tối đa cơ hội kinh doanh, vững vàng trên hành trình phát triển trong kỷ nguyên số.