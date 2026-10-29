Không mưa, triều cường biến đường TP.HCM thành sông giữa giờ tan tầm

Triều cường dâng nhanh, nhiều tuyến đường ngập lênh láng

Chiều 28.10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía nam TP.HCM chìm trong biển nước. Tại đường Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Linh, 15B… nước tràn lên mặt đường, gây khó khăn cho người dân di chuyển trong giờ tan tầm.

Triều cường chiều 28.10 khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc di chuyển ẢNH: AN VY

Đáng chú ý, dù trời không mưa, chỉ trong thời gian ngắn, nước đã dâng nhanh, phủ kín nhiều đoạn đường. Nhiều người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, dò dẫm tìm đường đi, trong khi không ít phương tiện chết máy giữa dòng nước.

Nguyễn Minh Phương (23 tuổi), ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè (TP.HCM), cho biết ngày thường cô di chuyển trên đường Nguyễn Lương Bằng để về nhà. Tuy nhiên, lo ngại tuyến đường này bị ngập do triều cường, chiều nay cô quyết định chuyển sang đường Phạm Hữu Lầu. Không ngờ, tuyến đường được lựa chọn để tránh ngập cũng chìm trong nước.

Có lúc nước cao đến gần bánh xe ẢNH: AN VY

"Đâu ai ngờ nước ngập nặng như vậy, xe mình bị tắt máy giữa đường. May có một vài người dân tốt bụng hỗ trợ mình kéo xe lên lề", Phương kể.

Theo Phương, nước dâng khiến cô bất ngờ, không kịp tìm hướng di chuyển khác. Sau khi được giúp đỡ, cô phải tìm cách xử lý chiếc xe chết máy mới có thể tiếp tục hành trình về nhà.

ẢNH: AN VY

Cũng đi qua khu vực ngập, Lê Trang, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), không giấu được sự ngạc nhiên khi chứng kiến nhiều đoạn đường lênh láng nước. "Trước giờ mình chưa từng thấy đường ngập như vậy. Nước ở đâu cũng có, đi lại rất khó khăn", Trang chia sẻ.

Nước dâng rất nhanh ẢNH: AN VY

Đổi đường tránh ngập, vẫn mắc kẹt giữa dòng nước

Không chỉ người đi học, nhiều người lao động trở về nhà sau giờ làm cũng gặp khó khăn vì triều cường.

Phan Ngọc Tuấn (25 tuổi), làm việc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Xuân Hoà (TP.HCM), cho biết anh không khỏi giật mình khi di chuyển qua khu vực ngập nước trên đường về nhà. "Hôm qua đã ngập rồi, nhưng hôm nay còn ngập hơn. Nhìn mọi người phải bì bõm dắt xe giữa dòng nước mà thấy thương. Đi làm cả ngày mệt rồi, về nhà còn gặp cảnh này", Tuấn nói.

Người dân vất vả đi qua con đường ngập nước ẢNH: AN VY

Theo Tuấn, tình trạng ngập liên tiếp khiến việc di chuyển của người dân trở nên bất tiện, nhất là vào thời điểm tan tầm, khi lượng phương tiện đổ ra đường đông.

Đường sá biến thành... sông vào giờ tan tầm ẢNH: AN VY

Trong khi đó, trên đường Phạm Hữu Lầu, chị Nguyễn Thị Uyển Nhiên (31 tuổi), người dân sống tại đây, đang dùng điện thoại livestream cảnh ngập nước.

Chị cho biết ngập quá nên không dám chạy xe máy, thay vào đó chị chọn cách bì bõm đi bộ để mua đồ cho chuyến về quê vào ngày mai. "Đường Phạm Hữu Lầu nổi tiếng ngập nước rồi, nhưng hôm nay nước lên nhiều quá", chị Nhiên kể.

Chị Nhiên livestream để cảnh báo mọi người không nên đi qua đoạn đường ngập nước ẢNH: AN VY

Theo chị Nhiên, triều cường đã gây ngập từ ngày hôm trước, song mức độ ngập chiều nay nghiêm trọng hơn. Nhiều gia đình trong khu vực cũng chủ động thay đổi lịch sinh hoạt để tránh cảnh phải đưa đón con giữa dòng nước.

"Hôm qua ngập ít hơn. Hôm nay nhiều người rút kinh nghiệm, cho học sinh về sớm, hủy cả lịch học thêm. Trong xóm mình, mấy cháu được nghỉ học thêm 2 ngày vì đường ngập, đi lại rất bất tiện", chị chia sẻ.

Chị Nhiên cho rằng người dân có thể cân nhắc những tuyến đường khác như Hoàng Quốc Việt hoặc Huỳnh Tấn Phát để tránh các điểm ngập trên đường Phạm Hữu Lầu, 15B... Tuy nhiên, việc chọn lộ trình vẫn nên vào căn cứ tình trạng ngập thực tế tại từng thời điểm.

