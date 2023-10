Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 6: Ông Trọng ám ảnh lời thầy bói

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 5 tiếp tục những tình tiết khá hài hước khi Đông lên thăm em gái, ghé căn hộ của Yến thì phát hiện hồ sơ bệnh án chẩn đoán cô bị u nang buồng trứng, nếu biến chứng sẽ thành ung thư nên Đông hơi hốt hoảng. Rồi Yến cùng với cô bạn thân cũng về đến căn hộ trong trạng thái say xỉn. Trong cơn say, Yến lại tỉ tê tâm sự kiểu hơi tiêu cực và nỗi buồn của mình. Đông lại nghĩ đến bệnh tình của em gái nên rất thương em. Đông vào bếp nấu mì xào, dọn dẹp nhà cửa cho Yến. Cô em gái thấy sốc vì ông anh trai bỗng dưng dịu dàng, chu đáo với cô.

Đông đến tận công ty em gái Chụp màn hình

Trong một cảnh khác của phim, ông Trọng nói chuyện điện thoại với Đông và bảo con trai mau chóng về nhà với bố và ông nội. Sau đó ông Trọng đi xem thầy. Thầy phán năm nay nhà ông cạn kiệt phúc đức, không có hỉ nên ắt có tang.

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 6 tối nay 6.10 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết cho thấy Yến đang nói chuyện, thương lượng với quản lý tòa nhà là Ân để ký tiếp hợp đồng thì ngoài cửa phòng làm việc, Đông vừa đến và "làm trò", ra dấu cho em gái khiến Ân khó chịu. Ân quyết định hủy hợp đồng vì cho rằng Yến nên giải quyết anh nào đó ngoài cửa trước, rồi làm việc với mình sau. Ân luôn "thả thính" Yến nên có vẻ ghen vì tưởng Đông là bạn trai của Yến.

Ông Trọng ám ảnh lời thầy bói nên muốn Đông làm chuyện gì đấy Chụp màn hình

Trong một vài cảnh khác của phim, ông Trọng sau khi đi xem thầy về đã ám ảnh lời thầy bói và ông muốn "giải hạn" bằng cách muốn Đông làm việc gì đấy: "Chuyện này con làm được. Mà hoàn cảnh gia đình mình như thế này, chỉ có mình con làm được thôi".



Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 6: Đông có đồng ý làm theo ý bố?