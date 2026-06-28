Không nhận tiền công, nhóm 5 người trẻ dọn nhà miễn phí suốt gần 4 năm

Dọn nhà miễn phí từ ý tưởng quay YouTube

Cuối tuần, khi nhiều người dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, anh Đinh Văn Tú (34 tuổi, xã Duy Xuyên, TP.Đà Nẵng) cùng 4 người bạn lại chất máy cắt cỏ, chổi, sơn và dụng cụ sửa chữa lên xe để đến những ngôi nhà của người già neo đơn, người bệnh hoặc các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Đinh Văn Tú (bên trái) cùng những thành viên khác trong đội dọn dẹp miễn phí ở Quảng Nam ẢNH: NVCC

Ít ai biết rằng, hành trình ấy bắt đầu từ một ý tưởng rất khác.

Cuối năm 2022, cả nhóm dự định dọn dẹp những căn nhà bỏ hoang để quay video đăng trên YouTube hướng đến khán giả nước ngoài. Tuy nhiên, sau vài lần tiện tay giúp những người già sống gần nhà cắt cỏ, quét dọn sân vườn, thông tin dần lan truyền. Ngày càng nhiều cuộc gọi, tin nhắn nhờ giúp đỡ tìm đến.

“Từ đó anh em quyết định nhận dọn miễn phí cho người già, người neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn”, anh Tú kể.

Hiện nhóm có 5 thành viên, đều trong độ tuổi từ 30-36 và làm công việc trực tuyến nên chủ động được thời gian. Mỗi tuần, nhóm thường hỗ trợ khoảng 2 trường hợp, tương đương 8-10 căn nhà mỗi tháng.

Công việc này đã được cả nhóm duy trì suốt 4 năm ẢNH: NVCC

Từ cắt cỏ, phát quang bụi rậm, thu gom rác, quét dọn nhà cửa đến sơn sửa những hạng mục hư hỏng nhỏ, hầu hết công việc đều do các thành viên tự tay thực hiện.

Theo anh Tú, mỗi chuyến đi chỉ tốn khoảng 200.000 đồng tiền xăng xe, nhớt máy, sơn hoặc một số vật tư sửa chữa. Khoản chi này được trích từ doanh thu kênh YouTube của nhóm, còn toàn bộ công sức đều do các thành viên tự nguyện đóng góp. “Anh em có sức thì giúp sức thôi”, anh Tú chia sẻ.

Do các thành viên đều có công việc riêng nên nhóm chỉ có thể hỗ trợ khoảng 2-3 trường hợp mỗi tuần. Nếu có nhiều người liên hệ cùng lúc, nhóm sẽ sắp xếp theo thứ tự đăng ký và hẹn vào thời điểm phù hợp.

Nhóm thường nhận dọn miễn phí cho người già, người neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NVCC

Điều quý giá nhất là những bữa cháo, chai nước cảm ơn

Gần 4 năm rong ruổi, mỗi chuyến đi đều để lại trong các thành viên nhiều kỷ niệm. Trong đó, anh Tú nhớ nhất là căn nhà của một cụ bà ở khu vực Gò Nổi. Cụ sống một mình, không còn người thân nên khu vườn thường xuyên um tùm cỏ dại. Nhóm đã quay lại hỗ trợ dọn dẹp đến 4 lần.

Một kỷ niệm khác khiến các thành viên xúc động là lần đến giúp một người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Dù 5 giờ sáng phải đi làm thuê, người phụ nữ vẫn dậy từ 4 giờ để nấu một nồi cháo cho cả nhóm ăn sáng trước khi bắt tay vào dọn dẹp.

Một ngôi nhà mà cả nhóm đã giúp đỡ dọn dẹp ẢNH: NVCC

Anh Tú chụp ảnh kỷ niệm cùng cụ già và ngôi nhà đã được nhóm anh dọn dẹp ẢNH: NVCC

Không chỉ vậy, chị Phạm Thị Như Huệ, mẹ đơn thân ở xã Phú Ninh, cũng để lại nhiều ấn tượng với các thành viên. Biết đến nhóm qua Facebook, chị liên hệ nhờ dọn dẹp một căn nhà bỏ không nhiều năm để chuẩn bị chuyển đến ở.

Hôm nhóm đến làm, chị tranh thủ mua nước và đồ ăn sáng gửi mọi người trước khi đi làm. Đến trưa, chị còn dự định về nấu cơm cảm ơn nhưng khi tan ca, công việc đã hoàn tất, các thành viên cũng đã rời đi. “Mấy anh làm rất nhiệt tình, dọn dẹp sạch sẽ”, chị Huệ chia sẻ.

Theo anh Tú, sau mỗi chuyến đi, nhiều người mang trái cây, mua nước, thậm chí gửi tiền công để cảm ơn nhưng cả nhóm đều từ chối.

“Tiền thì tụi em không nhận. Có người mua nước, mua đồ ăn thì anh em nhận cho vui chứ không ai lấy tiền công cả”, anh nói.

Hành trình thiện nguyện không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những gia đình cần thay cả mái tôn đã xuống cấp nhưng kinh phí của nhóm không đủ, các thành viên chỉ có thể sửa lại những chỗ hư hỏng để chủ nhà tiếp tục sử dụng.

Có căn nhà khiến cả nhóm mất tới 3 ngày mới hoàn thành vì vừa phải cưa cây, phát quang bụi rậm, cắt cỏ, quét sơn, vừa dọn dẹp toàn bộ bên trong.

Thời gian đầu, việc quay video cũng khiến một số người dân e ngại, lo nhóm làm nội dung để thu hút lượt xem nên không đồng ý ghi hình. Sau nhiều lần chứng kiến những việc làm thực tế, mọi người dần cởi mở hơn.

Không chỉ những ngôi nhà của người có hoàn cảnh khó khăn, cả nhóm còn dọn dẹp miễn phí những khu vực công cộng như vỉa hè, khu vui chơi trẻ em ẢNH: NVCC

Một khu vui chơi trẻ em sau khi được dọn dẹp ẢNH: NVCC

Hiện nhóm vẫn duy trì hoạt động chủ yếu tại Quảng Nam và Đà Nẵng, chưa có kế hoạch mở rộng sang địa phương khác. Vào mùa hè, để tránh nắng gắt, các thành viên thường bắt đầu công việc từ khoảng 5 giờ 30 sáng rồi kết thúc sớm.

Điều đặc biệt là nhóm không đứng ra kêu gọi quyên góp. Chỉ gần đây, khi các video trên mạng xã hội được nhiều người biết đến, một số mạnh thường quân ngỏ ý hỗ trợ nước uống hoặc chi phí xăng xe, nhóm mới nhận một phần nhỏ để duy trì hoạt động.

“Anh em chỉ mong những người khó khăn có khu vườn sạch sẽ hơn, nhà cửa khang trang hơn. Team không nhận tiền từ thiện, cũng chẳng mong danh tiếng gì, có sức thì giúp sức vậy thôi”, anh Tú bộc bạch.