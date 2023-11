'Không phải ai nhiễm HIV cũng do ăn chơi'

"Thời điểm đó, tôi thấy cơ thể mệt mỏi, người yếu nên đi xét nghiệm thì phát hiện dương tính HIV. Sau đó mới biết bạn tình cũng mắc bệnh này. Trong thời gian đó tôi chỉ quan hệ với "vợ" của mình, không có chơi bời gì. Khi đã mắc bệnh, tôi cũng không quan tâm nguyên nhân từ đâu "vợ" tôi mắc bệnh. Hiện cả hai đang điều trị", anh Thành chia sẻ.

Anh Thành cho biết, anh có bảo hiểm y tế nên mỗi tháng một lần đến bệnh viện của tỉnh để nhận thuốc uống. Hiện sức khỏe của cả hai vẫn bình thường, cuộc sống vẫn ổn định, các thông tin được bảo mật với những người xung quanh và gia đình. Ngoài điều trị, anh luôn tìm hiểu thêm thông tin để tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Tương tự, anh Hưng (33 tuổi, quê ở một tỉnh thuộc miền Trung) cho biết, anh phát hiện mắc HIV cách đây 4 tháng và đã điều trị được 1 tháng. Trường hợp của anh nhiễm HIV là do quan hệ tình dục không an toàn. May mắn vợ và hai con của anh không bị lây nhiễm từ anh.

Tuy nhiên theo anh Hưng, người nhiễm HIV ngoài những nguyên nhân chủ quan còn có nhiều nguyên nhân khách quan, không nên nghĩ ai bị HIV cũng xuất từ những vấn đề xấu như tiêm chích ma túy hay ăn chơi. Nhiều người bị lây từ vợ hoặc chồng, nhiều người bị tai nạn vô tình tiếp xúc, nhiều người dẫm kim tiêm...

"HIV không phải là án tử, cứ yên tâm điều trị"

Anh Hưng cho biết, lúc mới nhiễm cũng đã từng nhiều lần có ý định không hay. Thậm chí có một lần đã lên sân thượng và quyết tâm nhưng bất chợt nghĩ đến hình ảnh của 2 đứa con nhỏ nên từ bỏ.

"Mình khóc rất nhiều, lúc đó không còn can đảm nào để thực hiện, chỉ sợ chết thì con sẽ mồ côi, cuộc đời về sau tụi nó không biết sẽ như thế nào... Từ đó mình bỏ ý định và quyết là phải sống, cho dù cuộc sống có cay nghiệt đến như thế nào. Và giờ sau một thời gian cố gắng, tinh thần mình đã trở lại mức bình thường như trước khi bị bệnh", anh Hưng tâm sự.

Theo anh Hưng, dù cởi mở hơn xưa nhưng hiện vẫn còn nhiều người kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Thông tin người bệnh HIV hiện nay được bảo mật rất cao, mọi người thường điều trị bằng thuốc ARV. Hiện cộng đồng dần cởi mở, chia sẻ và hỗ trợ người nhiễm HIV SHUTTERSTOCK "Với sự phát triển y học hiện nay, HIV không còn là án tử, do đó khi phát hiện nhiễm HIV dù do nguyên nhân gì thì cứ yên tâm điều trị. Nếu dùng bảo hiểm y tế thì được miễn phí thuốc. Không nên tự điều trị bên ngoài vì ngoài nguy cơ mua phải thuốc giả thì cũng không được chăm sóc từ các bác sĩ có chuyên môn", anh Hưng chia sẻ. Theo anh Hưng, thời gian đầu anh lo buồn vì có quá nhiều vấn đề ập đến mà chưa biết gì về nó và lo sợ lây nhiễm cho vợ con, cho người khác,... Nhưng hiện nay được bác sĩ tư vấn nhiều, gỡ được nhiều nút thắc nên giờ thấy an tâm hơn. "Các bác sĩ tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhận thuốc, có bác sĩ còn đối xử với mình như chị em ruột, thật sự rất cảm động", anh Hưng bày tỏ. Theo anh Hưng, khi uống thuốc ARV đều mỗi ngày 1 viên, sau thời gian lượng vi rút trong cơ thể về mức dưới ngưỡng phát hiện thì lúc này cơ thể gần như người bình thường. Do đó, thay vì hoang mang lo sợ hãy sống vui khỏe. "Các bạn không may nhiễm HIV hãy cố gắng sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đừng suy nghĩ tiêu cực dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào", anh Hưng chia sẻ.

Chỉ 69% thành viên nhóm MSM sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục Chiều 9.11, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, nhân Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS. Theo đó, 9 tháng đầu năm, trong nước phát hiện 10.219 ca nhiễm HIV, 1.126 ca tử vong. Hơn 60% người nhiễm HIV được phát hiện mới tại khu vực ĐBSCL, Đông Nam bộ, TP.HCM. HIV gia tăng trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), với 49% ca nhiễm mới là nhóm MSM. Đáng lưu ý, ThS-BS Bùi Hoàng Đức, Phó trưởng phòng Giám sát và xét nghiệm (Cục Phòng, chống HIV/AIDS), cho hay nhóm MSM có nguy cơ cao lây nhiễm bởi hành vi nguy cơ cao, chỉ 69% sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Trong khi trong nhóm phụ nữ bán dâm, tỷ lệ sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục là 90%; lây nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm là 5%. HIV cũng có xu hướng tăng trong nhóm chuyển giới nữ trong các năm gần đây. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm người chuyển giới nữ là 5,8% tại Hà Nội (năm 2022); TP.HCM là 6,8% (năm 2020). Liên Châu