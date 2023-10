Không phải Đà Lạt hay Đà Nẵng, đây là điểm đến khách Việt yêu thích nhất

Most Loved Ranking - bảng xếp hạng các thương hiệu được du khách Việt bình chọn là kết quả được cập nhật từ Vietnam Travel Market Tracker. Đây là mô hình nghiên cứu và theo dõi hành vi du lịch của du khách Việt do The Outbox Company phát triển và thực hiện, báo cáo theo quý.



Bảng xếp hạng của quý 3 công bố những hạng mục như top các điểm đến trong nước, điểm đến quốc tế, hãng hàng không nội địa, đại lý du lịch trực tuyến (OTAs)... được biết đến nhiều nhất. Song song đó, ở mỗi hạng mục, các thương hiệu sẽ được so sánh về mức độ thay đổi dựa theo tỷ lệ bình chọn của du khách so với quý 2/2023.

Đà Lạt rớt khỏi bảng xếp hạng điểm đến yêu thích của khách Việt ĐỘC LẬP

Đối với các điểm đến trong nước, Bà Rịa-Vũng Tàu chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng liên tiếp 3 quý của năm 2023. Với vị trí địa lý và di chuyển thuận lợi khi rất gần với TP.HCM, cảnh quan đẹp, chi phí hợp lý phù hợp với thị hiếu của du khách Việt, Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 16,5% tỷ lệ bình chọn là điểm đến được du khách Việt lựa chọn đến thăm nhiều nhất trong quý 3 vừa qua. Đà Nẵng và Hà Nội đồng hạng 2 với 10,2% tỷ lệ bình chọn và vị trí thứ 4 thuộc về TP.HCM. Đà Lạt tiếp tục rớt hạng, không còn nằm trong top 5 điểm đến trong nước được yêu thích nhất mà thay vào đó là Nha Trang.

Về điểm đến quốc tế, Hàn Quốc vượt lên vị trí dẫn đầu là điểm đến được lựa chọn du lịch nhiều nhất trong quý 3/2023 với tổng lượt bình chọn gần 26% (tăng hơn 9% so với quý 2/2023). Thái Lan đứng vị trí thứ hai, giảm 5,94% tỷ lệ bình chọn so với quý trước. Nhật Bản ở vị trí thứ 3. Điểm đến Đài Loan và Trung Quốc cùng hạng 4.

Cảnh biển Hồ Tràm, Bà Rịa-Vũng Tàu TN

Ở hạng mục các hãng hàng không nội địa, với hơn 70% tỷ lệ bình chọn, Vietnam Airlines và Vietjet Air là hai hãng hàng không hàng đầu cho sự lựa chọn của các chuyến đi du lịch của du khách Việt trong quý 3/2023. Mỗi hãng hàng không đều có ưu điểm riêng, trong khi Vietnam Airlines nổi tiếng về chất lượng dịch vụ thì Vietjet Air có giá cả cạnh tranh và phù hợp với nhiều đối tượng. Đồng hạng 3 là hai hãng hàng không Bamboo Airways và Vietravel Airlines.

Hạng mục top các công ty lữ hành, Vietravel tiếp tục là công ty hàng đầu của du khách Việt trong quý 3/2023 với 31,8% tỷ lệ bình chọn...