Không phải đắt tiền mới tốt, 6 món ăn tối là 'vũ khí' giúp da căng bóng

Thực phẩm giàu protein
Protein khi nạp vào cơ thể sẽ được phân tách thành các axit amin, đóng vai trò như những viên gạch nền tảng để tổng hợp nên collagen và elastin - bộ đôi protein quan trọng quyết định độ đàn hồi, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ và làm đầy các nếp nhăn li ti. Việc ưu tiên các loại protein "sạch" như ức gà, cá hồi hay các loại đậu vào bữa tối giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ mà còn kích thích quá trình thay mới tế bào.
Rau xanh lá đậm
Các loại rau xanh lá đậm như cải xoăn, rau chân vịt hay bông cải xanh sở hữu hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao. Đặc biệt là lutein và zeaxanthin, có khả năng tạo thành một "lớp màng" bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực của tia UV và ô nhiễm môi trường.
Vitamin C trong rau xanh đóng vai trò là chất xúc tác không thể thiếu để cơ thể tự tổng hợp collagen tự nhiên, giúp duy trì cấu trúc da săn chắc, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ và làm mờ các vết thâm nám.
Trái cây ít đường
Khi nạp quá nhiều đường vào buổi tối sẽ gây ra hiện tượng Glycation - quá trình đường bám vào các sợi protein khiến collagen và elastin bị bẻ gãy, dẫn đến da chảy xệ và xỉn màu. Việc ưu tiên trái cây ít đường không chỉ cung cấp lượng vitamin C dồi dào để kích thích tăng sinh collagen tự nhiên mà còn ngăn chặn các phản ứng viêm gây mụn, giúp tế bào da giữ được độ ngậm nước tối ưu. Từ đó tạo nên hiệu ứng da căng mọng, mướt mịn ngay từ bên trong.
Các loại hạt
Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó hay hạt dẻ nhờ sở hữu hàm lượng Vitamin E cao đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do và ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm. Đồng thời nguồn axit béo Omega-3 dồi dào trong các loại hạt này còn giúp tăng cường hàng rào bảo vệ độ ẩm tự nhiên để da luôn mềm mịn, ngậm nước và giảm thiểu các phản ứng viêm gây mụn giúp bề mặt da.
Thực phẩm lên men
Thực phẩm lên men như kim chi, sữa chua hay kombucha chính là "vũ khí" lợi hại nhờ chứa hàm lượng probiotics dồi dào giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Bởi theo nguyên lý trục "ruột - da" thì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ trực tiếp đẩy lùi các tình trạng viêm nhiễm, mụn trứng cá và ngăn ngừa xỉn màu từ sâu bên trong.
Thực phẩm giàu magie
Nhóm thực phẩm giàu magie như hạt hướng dương, hạnh nhân hay rau chân vịt được mệnh danh là khoáng chất "vàng" có khả năng kiểm soát nồng độ cortisol trong cơ thể giúp giảm thiểu tình trạng căng thẳng - nguyên nhân gây mụn và lão hóa sớm. Chuyên sâu hơn magie còn đóng vai trò trong quá trình tổng hợp collagen và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào giúp sửa chữa các tổn thương ADN. Từ đó duy trì độ đàn hồi và ngăn chặn sự hình thành nếp nhăn hiệu quả. Khi cơ thể được nạp đủ magie hàng rào bảo vệ da sẽ trở nên kiên cố hơn giúp giữ ẩm tốt hơn.
Đừng quên kết hợp collagen thủy phân với thức uống yêu thích
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Multi Collagen Peptides
Sản phẩm giúp giải quyết được bài toán "Sức khỏe cho làn da" cho mọi độ tuổi: người trẻ dùng hỗ trợ tăng cường độ ẩm, làm đẹp da, trong khi người lớn tuổi lại được hưởng lợi từ khả năng hỗ trợ tăng đàn hồi cho da. Đặc biệt, sản phẩm còn hỗ trợ giảm các triệu chứng khô da, nhăn da.
Ưu điểm nổi bật:
- Thường được chiết xuất từ 4 nguồn thực phẩm sạch: Bò ăn cỏ (grass-fed), gà thả vườn, cá đánh bắt tự nhiên và màng vỏ trứng.
- Dạng bột không mùi (hoặc mùi rất nhẹ) dễ dàng pha vào cà phê, sinh tố, nước ép mà không làm thay đổi vị của đồ uống.
- Theo tiêu chuẩn Non-GMO, không chứa gluten, không chứa sữa và không có chất độn.
Giá niêm yết chính hãng: 1.790.000 đồng/567g
Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân. Thận trọng khi dùng cho người bị dị ứng cá (cá tuyết, cá hồng), trứng.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Marine Collagen Peptides
Điều thực sự khiến Marine Collagen Peptides đứng riêng một vị thế khác biệt chính là "Tính tương thích sinh học" tối ưu. Cấu trúc peptide của collagen cá biển tương đồng nhất với collagen ở người, giúp rút ngắn quy trình chuyển hóa và đẩy nhanh tốc độ tái tạo tế bào.
Đây không chỉ là một thực phẩm bổ sung làm đẹp, mà còn là lựa chọn "sạch" cho những người theo đuổi lối sống bền vững và khắt khe về nguồn gốc nguyên liệu.
Ưu điểm nổi bật:
- Hỗ trợ tăng độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn li ti và cấp ẩm tự nhiên từ bên trong.
- Marine Collagen thường nhẹ bụng hơn collagen bò, ít gây đầy hơi hay nóng trong.
- Các phân tử collagen được thủy phân (hydrolyzed) thành các chuỗi siêu nhỏ, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ qua thành ruột mà không cần tốn quá nhiều enzyme tiêu hóa.
- Bột cực mịn, tan nhanh cả trong nước lạnh lẫn nước ấm mà không bị vón cục.
Giá niêm yết chính hãng: 2.090.000 đồng/450g
Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
