Không phải William hay Kate, đây mới là thành viên Hoàng gia Anh được yêu mến nhất

Kết quả khảo sát cho thấy 67% người được hỏi yêu thích Công chúa Anne, trong khi chỉ 7% bày tỏ quan điểm ngược lại. Xét chênh lệch giữa tỷ lệ yêu thích và không yêu thích, bà vượt Kate 4 điểm phần trăm và William 10 điểm phần trăm.

Những thành viên Hoàng gia Anh được yêu mến nhất

Vợ chồng xứ Wales thường dẫn đầu các bảng xếp hạng, nhưng trong khảo sát lần này, cả hai đều xếp sau Công chúa Anne. Kate được 64% người tham gia khảo sát yêu mến, còn tỷ lệ này ở William là 62%. Trong khi đó, Vua Charles nhận được thiện cảm từ 53% người được hỏi. Tuy nhiên, Thân vương William vẫn là thành viên được yêu mến nhất trong nhóm Millennials, cũng là thế hệ của anh, với 60% bày tỏ thiện cảm dành cho vị vua tương lai. Kate dẫn đầu ở nhóm thế hệ X và nữ giới, trong khi Công chúa Anne được yêu thích nhất ở nhóm nam giới và thế hệ Baby Boomers.

Công chúa Anne được công chúng nhận xét có cá tính mạnh mẽ, chăm chỉ, thực tế và có nhiều nét tương đồng nhất với Hoàng tế Philip, phu quân của Nữ hoàng Elizabeth II Ảnh: Reuters

Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng chung là Hoàng tử Edward, Công tước xứ Edinburgh, với tỷ lệ yêu thích 47%. Vợ ông, Sophie, Nữ công tước xứ Edinburgh, theo sát phía sau với 45%. Zara Tindall, con gái Công chúa Anne, xếp thứ 7, tiếp đến là Vương hậu Camilla. Công tước xứ Kent đứng thứ 9 với tỷ lệ thiện cảm 30%. Mức độ yêu mến dành cho Hoàng tử Harry tăng nhẹ sau khi trở về Anh từ Mỹ hồi tháng 8. Anh đứng thứ 10 với 29% người tham gia khảo sát bày tỏ thiện cảm, cao hơn các em họ là Công chúa Eugenie ở vị trí thứ 11, Lady Louise Windsor ở vị trí thứ 12 và Công chúa Beatrice ở vị trí thứ 14. Trong khi đó, tỷ lệ yêu thích Meghan giảm từ 26% trong quý I xuống còn 22% trong quý III và đứng ở vị trí thứ 13.

Công chúa Anne bền bỉ phụng sự cộng đồng

Công chúa Anne từ lâu được biết đến là thành viên làm việc chăm chỉ nhất Hoàng gia Anh. Bà được yêu mến bởi sự nhanh trí và khiếu hài hước duyên dáng, những nét tính cách gợi nhớ đến người cha quá cố, Hoàng tế Philip, Công tước xứ Edinburgh. Tháng 9, Công chúa Anne được Đại học Lincoln trao bằng danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp cho đời sống xã hội, cùng sự hỗ trợ của bà đối với lĩnh vực nông nghiệp và các cộng đồng nông thôn.

Bà có hơn nửa thế kỷ gắn bó với hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc đồng hành cùng Save the Children từ năm 1970. Con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth II thường xuyên thăm các dự án hỗ trợ trẻ em tại Anh và nhiều quốc gia, đồng thời góp phần huy động hàng chục triệu USD cho tổ chức này. Bà cũng gắn bó với Hiệp hội Cưỡi ngựa dành cho người khuyết tật từ năm 1971, duy trì sự ủng hộ suốt nhiều thập kỷ.

Trước sinh nhật lần thứ 75 vào năm 2025, thay vì tổ chức lễ kỷ niệm rầm rộ, Công chúa Anne lựa chọn chủ trì diễn đàn quy tụ đại diện hơn 100 tổ chức thiện nguyện để lắng nghe khó khăn và tìm cách hỗ trợ họ. Chia sẻ với hãng tin PA, đại diện Save the Children đánh giá bà là người tận tâm, khiêm nhường, không tìm kiếm sự chú ý cho bản thân mà thực sự quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn.