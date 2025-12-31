Không ra nhiều phim, Lưu Diệc Phi vẫn 'nóng'

Lưu Diệc Phi vẫn là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội Trung Quốc 2025 Ảnh: WEIBO NHÂN VẬT

Theo Dương Thành Vãn Báo và China Blue News, Lưu Diệc Phi vừa góp mặt trong danh sách những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nổi bật khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên dữ liệu tổng hợp từ mức độ quan tâm của công chúng trên Baidu, Weibo, các nền tảng mạng xã hội và sức lan tỏa truyền thông.

Lưu Diệc Phi vẫn giữ sức hút đặc biệt

Điểm đáng chú ý là Lưu Diệc Phi gần như không chạy theo tần suất xuất hiện dày đặc hay trào lưu giải trí ngắn hạn. Thay vào đó, cô duy trì hình ảnh ổn định, chọn lọc dự án và tập trung vào các hoạt động mang tính biểu tượng như thời trang, quảng bá văn hóa và đại diện thương hiệu. Dư luận Trung Quốc đánh giá sức ảnh hưởng của Lưu Diệc Phi không nằm ở sự ồn ào, mà ở độ nhận diện cao và mức độ tin cậy hình ảnh. Theo đó minh tinh sinh năm 1987 đại diện cho kiểu nghệ sĩ trưởng thành, bền bỉ, không phụ thuộc vào scandal hay tần suất xuất hiện dày đặc để duy trì tên tuổi.

Hơn 1 tỉ lượt đọc trên Weibo, Lưu Diệc Phi tiếp tục là cái tên bảo chứng truyền thông Ảnh: WEIBO NHÂN VẬT

Giới quan sát cũng cho rằng việc Lưu Diệc Phi liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng ảnh hưởng cho thấy xu hướng thay đổi trong cách đánh giá nghệ sĩ tại Trung Quốc: không chỉ dựa vào số lượng tác phẩm, mà còn tính đến giá trị thương hiệu cá nhân, sức lan tỏa văn hóa và khả năng duy trì hình ảnh lâu dài.

Trên Weibo, các chủ đề liên quan đến Lưu Diệc Phi trong năm 2025 ghi nhận tổng lượt đọc vượt mốc 1-2 tỉ lượt, với nhiều hashtag cá nhân đạt từ 30-80 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ xuất hiện. Riêng những bài đăng xoay quanh thời trang, ảnh chụp tạp chí và sự kiện thương hiệu thường xuyên vào Top tìm kiếm nóng, cho thấy sức hút bền bỉ của "thần tiên tỉ tỉ" dù không chạy theo mật độ xuất hiện dày đặc. Đáng chú ý, nữ diễn viên thuộc nhóm nghệ sĩ hiếm hoi duy trì lượng thảo luận cao nhưng tỷ lệ tranh cãi tiêu cực thấp, phản ánh hình ảnh ổn định và được công chúng tin cậy.

Câu chuyện hoa hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính bắt đầu phát sóng từ tháng 6.2024 trên đài CCTV-8 và nền tảng trực tuyến Tencent Video tại Trung Quốc, đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng trong các dự án phim lớn Ảnh: POSTER PHIM

Dù năm 2025 không có phim mới lên sóng, Lưu Diệc Phi vẫn được xem là một trong những nữ diễn viên thành công và có sức ảnh hưởng bậc nhất Cbiz, mà nguyên nhân cốt lõi đến từ dư âm quá lớn của bộ phim Câu chuyện hoa hồng phát sóng 2024. Theo truyền thông Trung Quốc, Câu chuyện hoa hồng không chỉ là một phim truyền hình ăn khách mà còn trở thành hiện tượng xã hội. Tác phẩm liên tục giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng độ hot, với hơn 30 triệu lượt thảo luận trên Weibo, hàng trăm chủ đề leo top tìm kiếm và lượng xem trực tuyến tăng bền vững trong thời gian dài. Đáng chú ý, phim được xếp vào nhóm "bạo khoản" - thuật ngữ chỉ những tác phẩm vượt xa kỳ vọng thị trường, cả về chỉ số truyền thông lẫn ảnh hưởng văn hóa.

Nhân vật Hoàng Diệc Mai do Lưu Diệc Phi thể hiện được đánh giá là một trong những vai diễn nữ trưởng thành tiêu biểu nhất những năm gần đây. Không cần cao trào kịch tính hay tình tiết gây sốc, phim chinh phục khán giả bằng cách kể chuyện tinh tế về phụ nữ, tình yêu, sự nghiệp và lựa chọn cá nhân. Vai diễn giúp hình ảnh Lưu Diệc Phi chuyển dịch rõ rệt từ "thần tiên tỉ tỉ" sang biểu tượng của nữ tính độc lập và chiều sâu nội tâm. Tại Việt Nam, khán giả có thể xem Câu chuyện hoa hồng trên FPT Play, tác phẩm vừa được bổ sung trong tháng 12 cùng loạt bom tấn điện ảnh Âu - Mỹ như Kung Fu Panda, Fast & Furious...