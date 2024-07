Không sử dụng hết biên chế nhưng lại thiếu giáo viên

TP.HCM mở rộng phân cấp tuyển dụng giáo viên cho các trường THPT

Từ năm học 2024-2025, Sở GD-ĐT TP.HCM mở rộng phân cấp tuyển dụng GV cho 9 trường THPT ở khu vực các huyện Củ Chi, Bình Chánh và TP.Thủ Đức.

9 trường được Sở GD-ĐT TP mở rộng phân cấp tuyển dụng GV bao gồm: THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh (H.Bình Chánh); Nguyễn Văn Tăng

(TP.Thủ Đức) và 7 trường THPT trên địa bàn H.Củ Chi là THPT An Nhơn Tây, Củ Chi, Quang Trung, Trung Lập, Trung Phú, Phú Hòa, Tân Thông Hội.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay 9 trường nói trên đều nằm ở khu vực ngoại thành, hằng năm công tác tuyển dụng gặp một số khó khăn khi ứng viên dù trúng tuyển nhưng có thể vì xa xôi mà không nhận nhiệm sở hoặc dù nhận nhiệm sở nhưng không gắn bó lâu dài với trường vì điều kiện đi lại khó khăn. Do vậy khi được trao quyền phân cấp tuyển dụng sẽ giúp nhà trường thuận lợi hơn trong việc tuyển dụng, đảm bảo chọn được những ứng viên phù hợp, có mong muốn gắn bó lâu dài với trường. Từ đó giúp trường chủ động trong thực hiện các kế hoạch, chương trình giáo dục khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Người phụ trách công tác cán bộ của Sở GD-ĐT nói thêm, trước đó, năm học 2022-2023, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã mở rộng phân cấp tuyển dụng cho 4 trường THPT tại H.Cần Giờ là Thạnh An, An Nghĩa, Cần Thạnh, Bình Khánh. Thực tế cho thấy khi được chủ động, các trường đã thuận lợi hơn rất nhiều trong tuyển dụng, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị. Tuy nhiên, để đảm bảo việc tuyển dụng "đều tay" giữa các trường cũng như đảm bảo chất lượng, Sở GD-ĐT vẫn có sự giám sát sao cho việc phân cấp đạt hiệu quả tối ưu.

Như vậy, tính đến nay TP.HCM có 20 trường được Sở GD-ĐT TP.HCM phân cấp tuyển dụng GV. Đó là các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Du, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hiền, Thạnh An, Cần Thạnh, An Nghĩa, Bình Khánh, An Nhơn Tây, Phú Hòa, Trung Lập, Củ Chi, Quang Trung, Tân Thông Hội; Trung Phú, Nguyễn Văn Tăng, Năng khiếu TDTT Bình Chánh; Trường mầm non 19.5 Thành phố và Trường mầm non Thành phố.