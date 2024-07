'Không thấy yếu tố nào có thể tác động làm giảm giá vàng'

Theo thông tin Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) công bố hôm nay 29.7, tính đến ngày 24.7, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.383,17 USD/ounce, tăng 1,49% so với tháng 6.

Giá vàng thế giới tăng khi các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9; cùng với đó, rủi ro xung đột địa chính trị trên thế giới cũng làm tăng nhu cầu tích trữ vàng.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước; tăng 18,11% so với tháng 12.2023; tăng 29,39% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 24,77%.