Không thể 'giao khoán' sửa đổi luật Các tổ chức tín dụng cho cơ quan soạn thảo

Luật Các tổ chức tín dụng và luật Đất đai là 2 dự án luật được Quốc hội chưa thông qua tại kỳ họp 6, trong tháng 10 - 11 vừa qua.

Thông tin tại họp báo cuối kỳ họp hôm 29.11, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến, cho biết tại luật Các tổ chức tín dụng có 3 vấn đề hết sức quan trọng còn ý kiến khác nhau, gồm: các biện pháp can thiệp sớm; kiểm soát đặc biệt; cho vay đặc biệt với các tổ chức tín dụng.

"Đây là các vấn đề hết sức trọng yếu, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng nói riêng và an toàn tài chính quốc gia nói chung và liên quan việc sử dụng các nguồn lực nhà nước", bà Yến trả lời câu hỏi của Thanh Niên hôm 29.11.