Không thể nhận ra ngôi sao phim 'Vượt ngục' với diện mạo đáng sợ

Nam diễn viên 55 tuổi mới đây chia sẻ loạt ảnh trên mạng xã hội, cho thấy hình ảnh già nua và gần như không thể nhận ra so với thời hoàng kim trong những bộ phim hành động nổi tiếng.

Từ hình tượng cơ bắp đến quý ông râu bạc

Nếu trước đây Dominic Purcell gắn liền với hình ảnh đầu cạo trọc, bộ râu lún phún và thân hình vạm vỡ, thì nay anh xuất hiện với phong thái khác hẳn: râu trắng rậm rạp, vóc dáng nhỏ gọn, mang vẻ điềm đạm của một quý ông trung niên.

Dominic Purcell gây sốc với hình ảnh già dặn, lạ lẫm đến ngỡ ngàng khi xuất hiện bên vợ Tish Cyrus Ảnh: Instagram dominicpurcell

Tại một sự kiện gần đây, Dominic Purcell mỉm cười bên cạnh vợ Tish Cyrus. Bộ râu trắng muốt và chiếc mũ lưỡi trai khiến nhiều người không còn nhận ra nam diễn viên thuở nào của Vượt ngục.

Tish Cyrus thậm chí còn hài hước bình luận ngay dưới bức ảnh: "Tôi không biết đây là ai nữa. Trả chồng tôi về đây đi".

Thời hoàng kim của Dominic Purcell với hình ảnh cơ bắp đầy mạnh mẽ trong Vượt ngục Ảnh: Fox

Sinh năm 1970 tại Anh và theo gia đình chuyển tới Úc từ năm 2 tuổi, Dominic Purcell chính thức trở thành một phần của gia đình Miley Cyrus khi kết hôn với Tish Cyrus vào năm 2023.

Trước đó, Dominic Purcell và Tish Cyrus bắt đầu hẹn hò từ tháng 7.2022, chỉ 3 tháng sau khi Tish Cyrus ly hôn với Billy Ray Cyrus. Đến tháng 4.2023, họ công khai đính hôn bằng loạt ảnh tình tứ, khoe nhẫn kim cương lấp lánh.

Nhiều người nhận xét với vẻ ngoài hiện tại, nam tài tử sinh năm 1970 trông không khác gì một người vô gia cư Ảnh: Instagram dominicpurcell

Tháng 8 cùng năm, cặp đôi tổ chức đám cưới ấm cúng tại Malibu, California (Mỹ), chỉ 4 tháng sau khi công bố tin vui. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều khi Daily Mail đưa tin Dominic Purcell từng có thời gian hẹn hò với con gái út của Tish Cyrus là Noah Cyrus trong khoảng 7 - 8 tháng.

Dominic Purcell kết hôn với mẹ của Miley Cyrus vào năm 2023 Ảnh: Kostya

Khi đó truyền thông cho biết gia đình Cyrus chia thành 2 phe. Miley, Brandi, Trace về phe mẹ Tish Cyrus, còn Braison, Noah về phe bố Billy Ray Cyrus. Trong đám cưới của Tish Cyrus và Dominic Purcell, chỉ có Miley, Brandi và Trace tham dự còn Braison, Noah vui vẻ đi mua sắm mà không quan tâm đến sự kiện quan trọng này.