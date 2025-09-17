Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Không thể nhận ra ngôi sao phim 'Vượt ngục' với diện mạo đáng sợ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
17/09/2025 10:23 GMT+7

Ngôi sao từng làm nên tên tuổi với loạt phim truyền hình 'Vượt ngục', đồng thời là cha dượng của Miley Cyrus - nam diễn viên Dominic Purcell, khiến người hâm mộ phải 'dụi mắt nhìn lại' bởi diện mạo hoàn toàn khác lạ.

Nam diễn viên 55 tuổi mới đây chia sẻ loạt ảnh trên mạng xã hội, cho thấy hình ảnh già nua và gần như không thể nhận ra so với thời hoàng kim trong những bộ phim hành động nổi tiếng.

Từ hình tượng cơ bắp đến quý ông râu bạc

Nếu trước đây Dominic Purcell gắn liền với hình ảnh đầu cạo trọc, bộ râu lún phún và thân hình vạm vỡ, thì nay anh xuất hiện với phong thái khác hẳn: râu trắng rậm rạp, vóc dáng nhỏ gọn, mang vẻ điềm đạm của một quý ông trung niên.

Ngôi sao phim 'Vượt ngục' không thể nhận ra với diện mạo đáng sợ - Ảnh 1.

Dominic Purcell gây sốc với hình ảnh già dặn, lạ lẫm đến ngỡ ngàng khi xuất hiện bên vợ Tish Cyrus

Ảnh: Instagram dominicpurcell

Tại một sự kiện gần đây, Dominic Purcell mỉm cười bên cạnh vợ Tish Cyrus. Bộ râu trắng muốt và chiếc mũ lưỡi trai khiến nhiều người không còn nhận ra nam diễn viên thuở nào của Vượt ngục.

Tish Cyrus thậm chí còn hài hước bình luận ngay dưới bức ảnh: "Tôi không biết đây là ai nữa. Trả chồng tôi về đây đi".

Ngôi sao phim 'Vượt ngục' không thể nhận ra với diện mạo đáng sợ - Ảnh 2.

Thời hoàng kim của Dominic Purcell với hình ảnh cơ bắp đầy mạnh mẽ trong Vượt ngục

Ảnh: Fox

Sinh năm 1970 tại Anh và theo gia đình chuyển tới Úc từ năm 2 tuổi, Dominic Purcell chính thức trở thành một phần của gia đình Miley Cyrus khi kết hôn với Tish Cyrus vào năm 2023. 

Trước đó, Dominic Purcell và Tish Cyrus bắt đầu hẹn hò từ tháng 7.2022, chỉ 3 tháng sau khi Tish Cyrus ly hôn với Billy Ray Cyrus. Đến tháng 4.2023, họ công khai đính hôn bằng loạt ảnh tình tứ, khoe nhẫn kim cương lấp lánh.

Ngôi sao phim 'Vượt ngục' không thể nhận ra với diện mạo đáng sợ - Ảnh 3.

Nhiều người nhận xét với vẻ ngoài hiện tại, nam tài tử sinh năm 1970 trông không khác gì một người vô gia cư

Ảnh: Instagram dominicpurcell

Tháng 8 cùng năm, cặp đôi tổ chức đám cưới ấm cúng tại Malibu, California (Mỹ), chỉ 4 tháng sau khi công bố tin vui. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều khi Daily Mail đưa tin Dominic Purcell từng có thời gian hẹn hò với con gái út của Tish Cyrus là Noah Cyrus trong khoảng 7 - 8 tháng.

Ngôi sao phim 'Vượt ngục' không thể nhận ra với diện mạo đáng sợ - Ảnh 4.

Dominic Purcell kết hôn với mẹ của Miley Cyrus vào năm 2023

Ảnh: Kostya

Khi đó truyền thông cho biết gia đình Cyrus chia thành 2 phe. Miley, Brandi, Trace về phe mẹ Tish Cyrus, còn Braison, Noah về phe bố Billy Ray Cyrus. Trong đám cưới của Tish Cyrus và Dominic Purcell, chỉ có Miley, Brandi và Trace tham dự còn Braison, Noah vui vẻ đi mua sắm mà không quan tâm đến sự kiện quan trọng này.

Tin liên quan

Em gái và mẹ Miley Cyrus quay lưng vì tài tử phim 'Vượt ngục'

Em gái và mẹ Miley Cyrus quay lưng vì tài tử phim 'Vượt ngục'

Ít lâu sau khi tài tử phim 'Vượt ngục' Dominic Purcell trở thành cha dượng của Miley Cyrus, mẹ và em gái cô không thèm nhìn mặt nhau.

Mẹ Miley Cyrus đính hôn với tài tử ‘Vượt ngục’

Khám phá thêm chủ đề

vượt ngục Miley Cyrus Dominic Purcell hình ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận