Không tính phí ‘cắt liều’ - chính sách minh bạch, tử tế tại Nhà thuốc An Khang

Tuy nhiên, tại một số nơi, người mua có thể gặp phải tình trạng bị tính thêm chi phí tư vấn không rõ ràng hoặc được gợi ý mua thêm các sản phẩm không thực sự cần thiết.

Kết quả là giá mỗi đơn thuốc bị đẩy lên cao đáng kể, trong khi phần lớn người mua thường không nắm rõ thành phần và giá thuốc, dễ dàng chấp nhận mức giá này mà không hề hay biết.

Chính vì vậy, lựa chọn những nhà thuốc uy tín, minh bạch về giá cả và luôn đặt lợi ích sức khỏe khách hàng lên hàng đầu là điều vô cùng quan trọng.

Nhà thuốc An Khang trước nay luôn nhất quán không tính phí "cắt liều", đồng thời kê khai rõ ràng từng loại thuốc và giá thành ngay trên hóa đơn - kể cả với đơn thuốc chỉ vài viên lẻ. Điều này không chỉ giúp người mua tiết kiệm chi phí mà còn chủ động kiểm soát từng loại thuốc trong mỗi liều cắt - một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc phòng tránh các nguy cơ như dị ứng thuốc, tương tác thuốc ngoài ý muốn. Đặc biệt với những bệnh nhân đang điều trị bệnh lý nền hoặc sử dụng các loại thuốc khác.

Việc kê khai chi tiết giá bán và sản phẩm giúp người dùng yên tâm mua thuốc mà không cần quá lo lắng về các khoản phí "không tên"

Theo các chuyên gia y tế, việc chủ động tìm hiểu thông tin về thuốc trước khi sử dụng là vô cùng cần thiết. Ngay khi biết tên thuốc, người dùng nên tra cứu kỹ tên hoạt chất chính, công dụng, liều dùng, cũng như các tác dụng phụ thường gặp. Điều này giúp mỗi người hiểu rõ mình đang sử dụng loại thuốc gì, liệu thuốc có thực sự phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân, và quan trọng hơn, có chứa thành phần nào dễ gây dị ứng hay không.

Anh Đ. (Quận 1, TP.HCM), một khách hàng thân thiết của An Khang, cho biết do nhà có người lớn tuổi và bệnh nền, anh luôn cẩn trọng trong việc chọn nơi mua thuốc ho, thuốc cảm... "Tôi hay mua ở An Khang vì quen với hóa đơn rõ ràng, dược sĩ tư vấn kỹ càng", anh nói.

Không chỉ minh bạch giá và không tính phí "cắt liều", An Khang còn được khách hàng tin tưởng khi cam kết nguồn gốc rõ ràng, chất lượng sản phẩm chuẩn hóa và nỗ lực mang đến nhiều dịch vụ vượt trội. Đội ngũ dược sĩ chuyên môn cao, tạo sự an tâm "mát tay" hết bệnh, cũng như sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc dù khách chỉ hỏi chứ chưa mua. Đặc biệt, An Khang còn triển khai giải pháp tài chính "Khỏe trước, trả sau" - hỗ trợ thanh toán trả chậm trong 3 tháng với 0% lãi suất, giúp khách hàng giảm bớt áp lực chi phí khi cần mua thuốc, đặc biệt trong các tình huống sức khỏe không thể chờ đợi.

Không chỉ bán thuốc, An Khang cam kết chăm sóc sức khỏe khách hàng bằng sự minh bạch và tận tâm - xây dựng niềm tin và sự thoải mái từ chi tiết nhỏ nhất

Nhà thuốc An Khang từ lâu đã kiên định theo đuổi triết lý minh bạch và tử tế trong kinh doanh. Việc công khai từng loại thuốc, từng chi phí, không chỉ là một trách nhiệm trong vận hành mà còn thể hiện cam kết cốt lõi của An Khang: đặt sức khỏe khách hàng lên trên hết trong mọi suy nghĩ và hành động.

Nói về định hướng sắp tới, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO An Khang nhấn mạnh: "An Khang sẽ tiếp tục lấy việc chăm sóc sức khỏe của khách hàng làm kim chỉ nam: bán đúng thuốc, đúng nhu cầu điều trị, với chi phí minh bạch, hợp lý. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đem đến nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, đảm bảo ai cũng được sống vui, khỏe, an tâm mỗi ngày".