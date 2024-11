Không tổ chức cuộc thi sắc đẹp tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Long An

Ngày 12.11, UBND tỉnh Long An họp báo công bố chương trình Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 sẽ khai mạc tối 28.11 tại khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Long An (P.6, TP.Tân An) với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm".

Chủ trì họp báo Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An năm 2024 ẢNH: B.B

Ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Long An, cho biết Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 có nhiều sự kiện, hoạt động phong phú, đa dạng bao gồm các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: Giải đua xuồng ba lá, giải golf hữu nghị Long An - Hàn Quốc; các hoạt động thể thao; hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An - Hàn Quốc; hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An năm 2024, cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên, học sinh"; lễ hội âm nhạc - HiteJinro Festival 2024...

Du lịch trên sông ở Long An ẢNH: B.B

Đặc biệt, theo ông Hoàng Đình Cán, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An, trong lần thứ 2 tổ chức Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An sẽ không có đại sứ hay đại diện và không tổ chức cuộc thi 'Hoa khôi sông Vàm' như lần 1 năm 2022. Thay vào đó, Ban tổ chức sẽ hướng điểm nhấn về văn hóa, du lịch, con người hiền hòa, cũng như các ngành chức năng tỉnh Long An làm đại diện chung.