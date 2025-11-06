Khổng Tú Quỳnh làm rõ tin đồn tình cảm

Khổng Tú Quỳnh phủ nhận tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp Ảnh: FBNV

Thời gian qua, dân mạng đồn đoán Khổng Tú Quỳnh đang trong mối quan hệ tình cảm với người mẫu Hà Kino. Nguyên nhân xuất phát từ một bài đăng của top 10 Miss Universe Vietnam 2024 cùng khoảnh khắc tay trong tay tình cảm với một người kèm dòng chia sẻ: “Tháng 11 là một tháng rất đẹp. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn vũ trụ vì đã đem “điều kỳ diệu” ấy đến”.

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng nhắc tên Khổng Tú Quỳnh bởi cả hai có mối quan hệ thân thiết sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên. Bên cạnh đó, việc giọng ca Tiệm bánh dâu tây có ngày sinh trong tháng 11 cũng trùng khớp với nội dung được Hà Kino nhắc đến.

Khổng Tú Quỳnh đính chính

Trước những đồn đoán này, Khổng Tú Quỳnh quyết định lên tiếng đính chính. Cô cho rằng cư dân mạng đã “đi một vòng thiệt xa” vì “tôi với Hà Kino là chị em tốt”. “Nhiều bạn bình luận khẳng định là tôi, thậm chí còn nhắn tin khuyên tôi nên hay không nên. Thậm chí, có bạn nói rằng họ sốc và thất vọng về tôi. Có rất nhiều người sinh vào tháng 11 chứ không riêng gì tôi”, nữ ca sĩ bộc bạch thêm.

Sắc vóc quyến rũ của Khổng Tú Quỳnh ở tuổi 34 Ảnh: FBNV

Khổng Tú Quỳnh chia sẻ cô là người kín tiếng, không muốn mọi người nhắc đến chuyện đời tư. Tuy nhiên vì những hiểu lầm này nên người đẹp 9X quyết định lên tiếng giải thích. "Cũng biết là mọi người quan tâm, yêu thương tôi nên mong ngóng cho chuyện tình cảm của tôi. Vì mọi người thương nên mới quan tâm. Bình thường tôi không lên tiếng, nhưng hôm nay tôi phải chia sẻ một chút”, cô bày tỏ.

Khổng Tú Quỳnh là giọng ca được nhiều bạn trẻ yêu thích, sở hữu loạt hit như Lạnh, Tiệm bánh dâu tây, Nhớ lắm… Về chuyện riêng, cô từng trải qua mối quan hệ tình cảm với một nam ca sĩ. Sau khi chia tay, người đẹp kín tiếng hơn, thay vào đó tập trung phát triển sự nghiệp. Ở tuổi ngoài 30, nữ ca sĩ ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon thả.

Khổng Tú Quỳnh từng gây chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Dù không thành đoàn song sau cuộc thi, người đẹp 9X gia nhập nhóm nhạc Lunas cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby và Diệp Lâm Anh. Ngoài ra, cô từng gây chú ý khi tái hiện ca khúc Cây lá gió cùng Đăng Khôi, Thiên Minh.