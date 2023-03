Không yêu cầu thí sinh nộp sổ hộ khẩu, tạm trú... khi đăng ký dự thi

Công an TP.HCM đề nghị trường học không yêu cầu học sinh nộp sổ hộ khẩu, giấy tạm trú BÍCH THANH

Ngày 26.3, Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM phát đi thông báo về việc Công an TP.HCM đề nghị các trường không yêu cầu phụ huynh học sinh nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin về cư trú trong quá trình thực hiện tuyển sinh.

Theo đó, trong công văn của Công an TP.HCM gửi đến Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM về việc phối hợp cấp thẻ căn cước công dân cho toàn bộ công dân trong độ tuổi thi tuyển sinh năm 2023 có nêu rõ trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07).

Đề nghị tổ chức tuyên truyền rộng rãi chủ trương của Bộ Công an trong việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử kết hợp cấp định danh điện tử đối với toàn bộ công dân trong độ tuổi sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008 đến phòng GD-ĐT cấp huyện, ban giám hiệu các trường THCS, THPT, giáo viên, cán bộ công nhân viên, phụ huynh và học sinh hiểu, chia sẻ với lực lượng công an để đến các điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân nơi thường trú hoặc tạm trú làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử trước ngày 21.5.

Đồng thời Công an TP cũng đề nghị Sở GD-ĐT gửi danh sách học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 để Công an TP rà soát, đối sánh với danh sách do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Cục C06) cung cấp nhằm đảm bảo không để sót bất kỳ trường hợp nào khi tham gia các kỳ thi trên mà chưa có căn cước công dân gắn chip điện tử.

Đồng thời Công an TP sẽ phân tích danh sách học sinh chưa đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" như chưa có dữ liệu dân cư, thiếu trường thông tin, sai trường thông tin, chưa có số định danh cá nhân, sai cấu trúc số định danh cá nhân... để chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương làm sạch trước khi thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Công an TP cũng đề nghị Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo phòng GD-ĐT cấp huyện, ban giám hiệu các trường học THCS, THPT trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong quá triển khai cao điểm cấp căn cước gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi tham gia các kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tốt nghiệp THPT năm 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ được giao.