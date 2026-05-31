Văn hóa
Góc ký họa:

Khu biệt thự cổ Cadasa ở Đà Lạt và lời đồn ‘ma ám’

Lam Yên
31/05/2026 07:37 GMT+7

Lời đồn "ma ám" khiến nhiều người tò mò, nhưng giá trị hơn, khu biệt thự cổ Cadasa là nơi duy nhất hội tụ nhiều kiểu kiến trúc vùng miền của Pháp tại Đông Dương.

Cụm biệt thự này gồm 16 căn, hoàn thành năm 1934. Ban đầu đây là nơi ở, nghỉ dưỡng của giáo sư Trường Lycée Yersin (nay là Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt), vua Bảo Đại, giới chức Pháp, tướng lĩnh quân đội chế độ cũ.

Khu biệt thự cổ Cadasa ở Đà Lạt và lời đồn ‘ma ám’- Ảnh 1.

Biệt thự số 14 là đại diện tiêu biểu nhất cho kiểu Colombage với đặc trưng là các thanh gỗ trang trí ốp nổi trên vách tường ngoài - ký họa của KTS Phan Đình Trung

Sau năm 1975, khu biệt thự từng bị chia cắt, cơi nới làm khu tập thể cho nhiều hộ dân, rồi sau đó bỏ hoang nên xuống cấp trầm trọng. Giai đoạn này, vài căn biệt thự trong khu bị đồn là "có ma". Theo đó, vào ban đêm, thỉnh thoảng người đi đường vẫn thấy ánh sáng mờ mờ từ căn biệt thự dù không có điện, hoặc mảnh vải trắng bay phất phơ nhưng tới gần thì biến mất. Họ còn nghe tiếng cười nói, tiếng khóc than lúc nhặt lúc thưa phát ra từ trong biệt thự, hoặc thấy bóng một cô gái lang thang trong đó, vẫy người đi ngang qua.

Biệt thự số 26 mang đậm phong cách kiến trúc Art Deco - ký họa của KTS Duy Huỳnh

Năm 2006, Cadasa thuê lại 13 căn khu này để làm khu nghỉ dưỡng và trùng tu gần như toàn bộ bên trong, may mắn là vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp lớp vỏ bên ngoài.

Biệt thự số 16 (do kiến trúc sư Jean Veyssere thiết kế, khởi công năm 1930) là căn cổ nhất trong khu - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Một góc khu biệt thự cổ Cadasa - KTS Nguyễn Đình Việt

Khu biệt thự cổ Cadasa là nơi duy nhất hội tụ nhiều kiểu kiến trúc vùng miền của Pháp tại Đông Dương - ký họa của Lê Duy Lực

Một căn mang kiểu kiến trúc Normandie miền Bắc Pháp với mái có độ dốc lớn giúp thoát nước mưa hiệu quả - ký họa của họa sĩ Phạm Khôi.

Chỉ là một rừng thông rộng khoảng 6 ha, khu biệt thự Cadasa như một nước Pháp thu nhỏ (để các quan chức Pháp ngày trước vơi nỗi nhớ quê). Có căn với kết cấu khung gỗ lộ thiên (kiểu Colombage) đặc trưng vùng Normandy ở bắc Pháp. Có căn mang dáng Savoie vùng đông nam Pháp với mái dốc sâu, bẻ góc lớn, chân tường xây bằng đá tảng kiên cố. Có căn phảng phất xứ Basque phía tây nam Pháp với mái dốc lệch kéo dài sát đất, mặt đứng cầu kỳ tạo dáng dấp của những lâu đài cổ kính. Có căn với mặt tiền uốn lượn hình cánh cung, bố trí cửa sổ kính lớn nhiều phía gợi miền Provence ở nam Pháp… Biệt thự số 16 (biệt thự Hoa Hồng) cũng chính là tư gia của kiến trúc sư Jean Veyssere là căn cổ nhất (khởi công năm 1930).

Căn nhà này mang phong cách Log Cabin, được dựng hoàn toàn từ các thân cây gỗ lớn nguyên khối - ký họa của KTS Phan Gia Hữu Tuấn

Nắng chiều trong khu biệt thự cổ Cadasa - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Đêm trăng trong khu biệt thự cổ Cadasa - ký họa của KTS Hà Vũ

Khu biệt thự Cadasa nằm giữa rừng thông - ký họa của KTS Hoàng Dũng

Dù là kiểu nhà Tây nhưng các biệt thự ở đây đã được thiết kế phù hợp với khí hậu của Đà Lạt. Cửa sổ nhiều và lớn hơn, mái hiên đua ra nhiều hơn để chống mưa tạt. Chất kết dính là vôi tôi trộn nhựa cây bời lời có khả năng chống thấm tốt…

Khu biệt thự Cadasa từng bị đồn &quot;có ma&quot; - ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Biệt thự số 25 mang phong cách kiến trúc Savoie đặc trưng vùng Đông Nam nước Pháp nổi bật với mái dốc lớn - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Mùa xuân ở khu biệt thự cổ Cadasa - ký họa của KTS Hoàng Dũng

Cụm biệt thự này gồm 13 căn, hoàn thành năm 1934 - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Năm 2006, Cadasa trùng tu lại để làm khu nghỉ dưỡng - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Muốn dạo quanh một vòng kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 20, hãy đến đây.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
