Khu căn hộ hàng hiệu the Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand chính thức khai trương

Lễ khai trương The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand Ảnh: Masterise Homes

The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand đã chính thức khai trương ngày 18.5, tại 22-24 phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của thương hiệu huyền thoại Ritz-Carlton tại Việt Nam. Lễ khai trương là một dấu mốc lịch sử của dự án, với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao từ Masterise Homes và Marriott International.

Nằm giữa lòng phố cổ Hà Nội sôi động, The Ritz-Carlton Residences, Hanoi mang đến một không gian sống sang trọng đúng chuẩn khách sạn 6 sao Ritz-Carlton. Dự án là một công trình biểu tượng, kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp cổ điển và sự hiện đại, lấy cảm hứng từ phong cách Haussmann, với kiến trúc và nội thất mang đậm ảnh hưởng của Paris thập kỷ 1920, một nét đặc trưng của phố cổ Hà Nội.

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi sở hữu 2 tòa nhà - The Crown và The Heritage, bao gồm tổng cộng 104 căn hộ hàng hiệu sang trọng. Nơi đây hứa hẹn mang đến một đẳng cấp sang trọng chưa từng có - đó là cuộc sống hàng hiệu với dịch vụ huyền thoại của Ritz-Carlton, được thiết kế riêng cho những cá nhân tìm kiếm sự riêng tư và trải nghiệm sống tương xứng với địa vị và thành công của bản thân. Các căn hộ hàng hiệu bàn giao đến khách hàng có diện tích rộng rãi, và được hoàn thiện đầy đủ nội thất sang trọng và sở hữu tầm nhìn ra phố cổ nhộn nhịp. Bên cạnh đó, các cư dân được tận hưởng dịch vụ 6 sao của Ritz-Carlton và các tiện ích đẳng cấp thế giới, bao gồm phòng gym hiện đại, hồ bơi sang trọng, rạp chiếu phim và không gian chung với thiết kế thanh lịch, phục vụ nhu cầu thư giãn và giải trí riêng tư ngay tại gia.

Bên trong căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton được trang bị nội thất đầy đủ Ảnh: Masterise Homes

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi là thành quả của sự hợp tác giữa Masterise Homes và đội ngũ các đối tác thiết kế và xây dựng quốc tế hàng đầu, bao gồm GroupGSA, HBA và Artelia. Mỗi khía cạnh của dự án đều đáp ứng các tiêu chuẩn vàng của thương hiệu The Ritz-Carlton.



Ông John Hearns, Phó Chủ tịch Cấp cao mảng Vận hành tại Marriott International, bày tỏ sự hào hứng, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu The Ritz-Carlton Residences đến Việt Nam, cùng với các dịch vụ huyền thoại dành cho chủ sở hữu căn hộ. Thương hiệu Ritz-Carlton từ lâu đã đồng nghĩa với tiêu chuẩn dịch vụ vàng và trải nghiệm sống vượt tầm so sánh. Truyền thống đó sẽ được tiếp nối và phát huy, nâng tầm tại The Ritz-Carlton Residences, Hanoi".

Ông John Hearns, Phó Chủ tịch Cấp cao mảng Vận hành tại Marriott International phát biểu tại sự kiện Ảnh: Masterise Homes

Ông Naved Agha, Quyền Giám đốc Khối Phát triển Dự án tại Masterise Homes, nhấn mạnh ý nghĩa của dự án: "Tại Masterise Homes, tầm nhìn của chúng tôi là mang những điều tốt nhất của thế giới đến Việt Nam, và The Ritz-Carlton Residences, Hanoi hoàn toàn thể hiện được tham vọng này. Chúng tôi đã hợp tác với các đối tác nổi tiếng thế giới để thiết lập một chuẩn mực mới cho cuộc sống sang trọng tại Việt Nam. Dự án này không chỉ dừng ở việc mang đến những căn hộ hàng hiệu mà còn cho ra mắt thị trường Việt Nam một phong cách sống chưa từng có, tinh tế và cá nhân hóa trong từng chi tiết. Khi bàn giao, chúng tôi không chỉ trao chìa khóa cho khách hàng mà còn mở ra một thế giới nơi dịch vụ huyền thoại và cuộc sống hoàn hảo là tiêu chuẩn".

Đội ngũ Quý ông Quý bà Ritz-Carlton cùng các lãnh đạo cấp cao của Marriott International trong lễ khai trương Ảnh: Masterise Homes

Masterise Homes đã và đang tiếp tục bàn giao các căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton cho khách hàng, mang đến cho công trình biểu tượng này sức sống sôi động của một cộng đồng các "Quý ông Quý bà" giữa lòng phố cổ Hà Nội.