Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng không gian tăng trưởng mới

Từ nền tảng 20.800 việc làm

Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) đang là một trong những lĩnh vực quan trọng trong chiến lược đa ngành của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG). Hiện VRG quản lý và khai thác 19 KCN trên cả nước, tổng diện tích hơn 6.300 ha, thu hút hơn 820 nhà đầu tư và tạo khoảng 260.000 việc làm.

Tại TP. Đồng Nai, Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú đã từng bước tạo dựng nền tảng từ hai KCN hiện hữu. KCN Bắc Đồng Phú có diện tích 189 ha, trong khi KCN Nam Đồng Phú rộng 69,4 ha. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy tại hai KCN đạt từ 99 - 100%, cho thấy sức hấp dẫn của hạ tầng và môi trường đầu tư tại đây. Đáng chú ý, 117 doanh nghiệp đã và đang hoạt động tại các KCN này, gồm 60 dự án FDI đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và 58 doanh nghiệp trong nước. Tổng vốn FDI đạt hơn 353 triệu USD, vốn đầu tư trong nước vượt 2.655 tỉ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 20.800 lao động. Những kết quả này trở thành nền tảng để Bắc Đồng Phú bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Ngày 19.6.2026, Ban Quản lý các KCN, Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-KCNKKT phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, mở cơ sở triển khai KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2. Nếu giai đoạn 1 tạo dựng niềm tin bằng khả năng thu hút và đồng hành cùng nhà đầu tư, thì giai đoạn 2 được kỳ vọng nâng tầm không gian phát triển bằng một cách tiếp cận mới.

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú

Không gian mới cho dòng vốn mới

KCN Bắc Đồng Phú Giai đoạn 2 có tổng diện tích lập quy hoạch 316,77 ha, gồm Khu A rộng 132,75 ha kết nối liền kề KCN hiện hữu và Khu B rộng 184,02 ha bám sát trục giao thông chính. Hơn 70,9% diện tích được bố trí cho nhà máy, kho tàng. Một điểm đáng chú ý là dự án dành hơn 15,2 ha để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Đây không chỉ là cách bố trí mặt bằng, mà còn mở ra hướng hình thành một hệ sinh thái doanh nghiệp có tính liên kết cao. Khi các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn có thể kết nối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ và các dịch vụ hậu cần ngay trong cùng một không gian, khả năng hình thành chuỗi cung ứng tại chỗ sẽ được mở rộng.

Đó cũng là yếu tố có thể tạo nên sức hấp dẫn dài hạn của một KCN trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng kết nối, chi phí logistics, chất lượng hạ tầng và tính ổn định của môi trường sản xuất.

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú

Đón đầu hành lang giao thông mới

Một lợi thế nổi bật của Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 là vị trí kết nối. Dự án nằm tại khu vực phường Đồng Phú và phường Bình Phước, TP.Đồng Nai, tiếp giáp cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, kết nối với đường ĐH.507 rộng 100 m và thuận lợi tiếp cận ĐT.741. Theo quy hoạch dự án, từ đây đến trung tâm TP.HCM khoảng 89 km, sân bay Tân Sơn Nhất 95 km, cảng Thạnh Phước 60 km và sân bay Long Thành 120 km. Trong phát triển công nghiệp, khoảng cách địa lý ngày càng được nhìn nhận cùng với khả năng kết nối.

Một KCN có thể tạo lợi thế khi nằm trên những tuyến giao thông có khả năng kết nối các trung tâm sản xuất, logistics và thị trường tiêu thụ. Với Bắc Đồng Phú, lợi thế này càng đáng chú ý khi khu vực đang được định hướng mở rộng mạng lưới giao thông liên kết.

Đồng Phú đang triển khai 4 tuyến đường quan trọng, kết nối trực tiếp từ ĐT.741 và trục tạo lực Đồng Phú - Bình Dương. Những tuyến giao thông này được kỳ vọng góp phần mở rộng hành lang phát triển công nghiệp khu vực phía bắc TP.HCM. Từ góc nhìn dài hạn, lợi thế của KCN Bắc Đồng Phú vì thế không chỉ nằm ở quỹ đất, mà còn ở khả năng kết nối với một không gian kinh tế rộng hơn.

Xanh hóa từ quy hoạch

Một trong những thay đổi đáng chú ý của giai đoạn 2 là tư duy phát triển KCN theo hướng sinh thái. Dự án dành hơn 27,1% tổng diện tích cho cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật; riêng cây xanh chiếm 15,05%, kết hợp với vành đai cây xanh cách ly và hồ điều hòa cảnh quan. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được quy hoạch đồng bộ với mạng lưới điện 22 kV, trạm 110 kV nội khu, nguồn nước cấp, hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Trạm xử lý nước thải có công suất 2.500 m³/ngày đêm. Dự án đồng thời định hướng khuyến khích điện mặt trời mái nhà và tái sử dụng nước.

Cách tiếp cận này nằm trong định hướng phát triển KCN thế hệ mới của VRG, với 5 tiêu chí gồm hạ tầng xanh; quản lý và sản xuất thông minh; năng lượng sạch; công nghiệp tuần hoàn và quản trị theo ESG. Điểm quan trọng là yếu tố môi trường được đặt ngay từ khâu quy hoạch, thay vì chỉ được xem là một yêu cầu bổ sung trong quá trình vận hành.

Bắc Đồng Phú Giai đoạn 2 được quy hoạch bổ sung các không gian dịch vụ, tiện ích công cộng, thiết chế văn hóa - thể thao, khu vực phòng cháy chữa cháy và hạ tầng lưu trú cho người lao động, chuyên gia. Dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu của khoảng 10.000 lao động. Điều này cho thấy tư duy quy hoạch đang chuyển từ "KCN có nhà máy" sang "KCN có hệ sinh thái phục vụ hoạt động sản xuất và đời sống".

Bởi phía sau mỗi dự án đầu tư là người lao động; phía sau nguồn nhân lực là nhu cầu về chỗ ở, dịch vụ, giao thông, văn hóa và một môi trường sống phù hợp. Nếu những yếu tố này được phát triển đồng bộ, KCN sẽ không còn là một không gian tách biệt với đô thị mà có thể trở thành một cấu phần quan trọng trong quá trình hình thành các trung tâm kinh tế mới.

Hướng tới đại KCN hơn 500 ha

Theo định hướng, khu vực Đồng Phú - Bình Phước có tiềm năng hình thành một trung tâm hành chính, kinh tế mới, đồng thời có khả năng thu hút các tập đoàn sản xuất, logistics dịch chuyển từ TP.HCM và Biên Hòa. Khu vực cũng được định hướng phát triển KCN hiện đại, dịch vụ logistics và từng bước hình thành không gian đô thị, thương mại, dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Trong bối cảnh đó, sự kết nối giữa KCN hiện hữu và giai đoạn 2 tạo nên một không gian phát triển có quy mô lớn hơn.

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú

Từ nền tảng của Giai đoạn 1 đến quy hoạch sinh thái của giai đoạn 2, Bắc Đồng Phú được định hướng trở thành một đại KCN quy mô hơn 500 ha, đóng vai trò động lực hạt nhân thúc đẩy kinh tế vùng. Một khu công nghiệp có thể bắt đầu bằng những nhà máy, nhưng giá trị của nó được quyết định bởi hệ sinh thái mà nó tạo ra.

Với Bắc Đồng Phú, hệ sinh thái ấy đang được định hình từ hạ tầng, giao thông, doanh nghiệp, logistics, năng lượng, môi trường đến nguồn nhân lực. Và nếu giai đoạn 1 là hành trình tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư, thì giai đoạn 2 có thể là bước chuyển để Bắc Đồng Phú mở rộng quy mô, nâng chất lượng và tiến gần hơn đến mô hình KCN thế hệ mới. Không chỉ trải thảm đỏ đón dòng vốn, mục tiêu lớn hơn là kiến tạo một môi trường để doanh nghiệp phát triển dài hạn, người lao động có thêm cơ hội việc làm, địa phương mở rộng dư địa tăng trưởng và khu vực hình thành một cực phát triển công nghiệp mới.

Trong chiến lược mở rộng không gian phát triển công nghiệp, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 được kỳ vọng trở thành một điểm đến mới của dòng vốn đầu tư, với lợi thế về vị trí, hạ tầng và định hướng phát triển xanh, thông minh, bền vững. Không chỉ mở rộng quỹ đất công nghiệp, dự án hướng đến hình thành một hệ sinh thái sản xuất - dịch vụ đồng bộ, nơi doanh nghiệp, người lao động và các hoạt động hỗ trợ sản xuất cùng được kết nối trong một không gian phát triển dài hạn.



