Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú: Vun đắp thương hiệu phát triển vững bền

Điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư

Thành lập vào năm 2009, Khu công nghiệp (KCN) Bắc Đồng Phú là kết quả của sự hợp tác giữa Công ty cổ phần cao su Đồng Phú và Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên. Với sự tham gia của 2 công ty trực thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), KCN Bắc Đồng Phú đã phát triển thành một trong những nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp hàng đầu tại Bình Phước, đồng thời đóng góp không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

KCN Bắc Đồng Phú hiện bao gồm 2 dự án chính: KCN Bắc Đồng Phú với diện tích 189 ha và KCN Nam Đồng Phú với diện tích 69 ha. Cả 2 KCN này đều có vị trí địa lý thuận lợi, gần trung tâm thành phố Đồng Xoài và cách TP.HCM 89 km, nằm bên cạnh các trục giao thông huyết mạch như QL14 và ĐT.741. Vị trí chiến lược này giúp kết nối KCN với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực nam Tây nguyên, đồng thời thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm. Nhờ những lợi thế này, KCN Bắc Đồng Phú đã trở thành một điểm đến đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.



Hiện tại, KCN Bắc Đồng Phú đã thu hút được 65 dự án đầu tư, bao gồm 40 dự án FDI và 25 dự án trong nước

Sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư

Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, KCN Bắc Đồng Phú đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong việc thu hút đầu tư và phát triển sản xuất. Hiện tại, KCN Bắc Đồng Phú đã thu hút được 65 dự án đầu tư, bao gồm 40 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 25 dự án trong nước. Diện tích đã cho thuê đạt 136,42 ha, tương đương với tỷ lệ lấp đầy lên đến hơn 99%. Tổng vốn đầu tư vào KCN Bắc Đồng Phú hiện tại hơn 295 triệu USD và hơn 453 tỉ đồng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của KCN này đối với các nhà đầu tư.

Các doanh nghiệp hoạt động tại KCN Bắc Đồng Phú chủ yếu đến từ Trung Quốc và Đài Loan, với các ngành nghề sản xuất chính như may mặc, gia công nội thất và nhiều ngành công nghiệp khác. Một số doanh nghiệp tiêu biểu tại đây có thể kể đến như Công ty TNHH Freewell - Vietnam, Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (VN). Những doanh nghiệp này đã góp phần quan trọng vào việc tạo ra hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Phước.

Bên cạnh KCN Bắc Đồng Phú, KCN Nam Đồng Phú cũng đạt được nhiều thành công đáng kể. KCN Nam Đồng Phú đã thu hút 44 dự án đầu tư, trong đó có 19 dự án FDI và 25 dự án trong nước. Diện tích đã cho thuê tại KCN Nam Đồng Phú hơn 52 ha, tương đương với tỷ lệ lấp đầy gần 100%. Tổng vốn đầu tư hơn 45 triệu USD và hơn 2345 tỉ đồng. Các doanh nghiệp hoạt động tại KCN Nam Đồng Phú chủ yếu đến từ Trung Quốc và các doanh nghiệp trong nước, với các ngành nghề sản xuất như gia công hạt nhựa, nội thất, may mặc… Một số doanh nghiệp tiêu biểu tại đây bao gồm Công ty cổ phần Kim Tín MDF Đồng Phú, Công ty cổ phần ATPP, Công ty TNHH Hamoor Việt Nam.

Trong 3 năm gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần KCN Bắc Đồng Phú đã có những bước tiến rõ rệt. Năm 2021, công ty đạt doanh thu hơn 90 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 44 tỉ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 39 tỉ đồng. Năm 2022, doanh thu tăng lên hơn 122 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 55 tỉ đồng và số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 18 tỉ đồng. Đến năm 2023, doanh thu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 141 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 76 tỉ đồng và số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 37 tỉ đồng. Công ty cũng đã chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao, từ 25% năm 2021, lên 29% năm 2022 và đạt 20,5% năm 2023, thể hiện sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp.

Các dự án KCN do công ty quản lý nằm tại Bình Phước - địa bàn thuận lợi kết nối Tây nguyên với các vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tỉnh có diện tích rộng, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của bão, lụt, có thể mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp quy mô lớn và hiện là vùng nguyên liệu cao su, điều, hồ tiêu; chế biến, sản xuất đồ gỗ thành phẩm, chế biến nông sản...

Thời gian qua, tỉnh Bình Phước đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với những cơ chế thông thoáng, thuận lợi; lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cũng như công tác thu hút đầu tư, giúp các nhà đầu tư yên tâm khi thực hiện các dự án đầu tư.

Bên cạnh những thuận lợi trên, KCN Bắc Đồng Phú luôn xây dựng được mối quan hệ rất tốt với các nhà đầu tư; các hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai hiệu quả.



Hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú ẢNH: B.Đ.P

Mở rộng để phát triển vững bền

Xuất phát từ việc cả 2 KCN Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú đã cơ bản lấp đầy cũng như đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư; thực hiện chiến lược phát triển theo định hướng của VRG, công ty đã lập hồ sơ xin chủ trương quy hoạch mở rộng 2 KCN trên. Chủ trương này phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Phước, giúp nâng cao ngân sách, giải quyết vấn đề việc làm tại chỗ nên được các cấp, các ngành tỉnh rất ủng hộ.

Ngày 14.1.2021, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung quy hoạch đầu tư mở rộng các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó có dự án đầu tư mở rộng KCN Bắc Đồng Phú và KCN Nam Đồng Phú. Theo đó, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 có diện tích khoảng 317 ha, trong đó có hơn 132 ha thuộc thị trấn Tân Phú (H.Đồng Phú) và gần 185 ha thuộc xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Trên cơ sở hiện trạng, đơn vị lập quy hoạch đã trình thông qua đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Trong đó có các hạng mục như: quy hoạch sử dụng đất, hệ thống cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, chỉ tiêu cấp điện, hệ thống thoát nước…

Mục tiêu hướng tới xây dựng KCN Bắc Đồng Phú thành KCN tổng hợp đa ngành, thu hút các ngành nghề không độc hại, cháy, nổ và tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép…

Đối với KCN Nam Đồng Phú, giai đoạn 2 của dự án thuộc địa bàn xã Tân Lập, gồm có khu B và khu C với tổng diện tích 480 ha. Đơn vị tư vấn đã phối hợp cùng công ty lập quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 với những đề xuất mang tính kết nối nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp hiện đại, từng bước đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay, Công ty cổ phần KCN Bắc Đồng Phú đang chờ phân bổ chỉ tiêu đất công nghiệp từ UBND tỉnh Bình Phước cho KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2, sau đó sẽ tiếp tục các thủ tục để hoàn thành mở rộng giai đoạn 2 đón làn sóng đầu tư mới từ các nhà đầu tư nước ngoài.

KCN Bắc Đồng Phú với tầm nhìn chiến lược và cam kết phát triển bền vững sẽ tiếp tục là điểm sáng trên bản đồ công nghiệp Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Những thành công đã đạt được trong 15 năm qua là nền tảng vững chắc để KCN Bắc Đồng Phú tiếp tục vươn xa, thu hút thêm nhiều dự án đầu tư chất lượng cao, từ đó tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho tỉnh Bình Phước.