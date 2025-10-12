Khu công nghiệp Hàm Kiệm II được ‘hồi sinh’

Khu Công Nghiệp Hàm Kiệm II Ảnh: Hàm Kiệm

PV: Thưa ông, được biết dự án khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II được triển khai từ những năm 2008 nhưng suốt một thời gian dài dự án gần như bất động. Nhưng thời gian gần đây, dự án đã được triển khai rầm rộ trở lại. Ông có thể cho biết lý do vì sao?

ông Lê Trung Đức, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân

Ông Lê Trung Đức: Thực tế dự án KCN Hàm Kiệm II được khởi động từ năm 2008, nhưng do bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động, đặc biệt là giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhu cầu đầu tư giảm, hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, nên dự án gặp nhiều khó khăn trong triển khai.

Đến nay, với sự tham gia của nhóm cổ đông mới và đặc biệt là Công ty Hố Nai - đơn vị có kinh nghiệm phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cùng với sự thay đổi mạnh mẽ về quy hoạch, hạ tầng giao thông, và làn sóng dịch chuyển đầu tư mới, dự án đã có điều kiện thuận lợi để tái khởi động mạnh mẽ, bắt kịp xu thế phát triển công nghiệp - dịch vụ của khu vực.

Như vậy có thể thấy, nhóm cổ đông mới trong đó chủ lực là Công ty Hố Nai, một doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp mua lại dự án này và giúp dự án hồi sinh mạnh mẽ. Vậy ông có thể chia sẻ tầm nhìn của Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân khi phát triển KCN Hàm Kiệm II trong thời gian tới?

Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân cùng các cổ đông đặt mục tiêu phát triển Hàm Kiệm II thành một khu công nghiệp xanh - hiện đại - đa chức năng, gắn với nhu cầu mới của nhà đầu tư quốc tế: hạ tầng đồng bộ, dịch vụ hỗ trợ toàn diện, và đảm bảo các yếu tố bền vững (ESG).

Chúng tôi không chỉ phát triển hạ tầng cho sản xuất mà còn hướng tới hệ sinh thái đầu tư khép kín, kết nối doanh nghiệp FDI và trong nước, hình thành cộng đồng công nghiệp năng động, thân thiện với môi trường.

Điểm khác biệt của Hàm Kiệm II so với các khu công nghiệp khác trong khu vực là gì, đâu là lợi thế lớn nhất mà nhà đầu tư lựa chọn Hàm Kiệm II?

Đầu tiên là Hàm Kiệm II có vị trí chiến lược khi nằm trên trục giao thông huyết mạch đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc Nam, cách sân bay Long thành 1 giờ xe, cách sân bay Phan Thiết 25 km, ga Mường Mán đường sắt cao tốc Bắc Nam 7 km, cảng Cái Mép 120 km.

Thứ nữa là chúng tôi có quỹ đất rộng, sạch sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư với thủ tục pháp lý đầy đủ, thuận tiện. Đồng thời có chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế đất của tỉnh Lâm đồng.

Định hướng của Hàm Kiệm II là phát triển xanh - công nghệ cao khi chú trọng thu hút ngành nghề giá trị gia tăng cao, ít tác động môi trường, phù hợp xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhờ vậy, Hàm Kiệm II trở thành điểm đến mới hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm không gian sản xuất tối ưu ngoài các khu vực đã quá tải như Đồng Nai, Bình Dương.

Ngoài hạ tầng sản xuất, Hàm Kiệm II có định hướng xây dựng khu nhà ở công nhân, tiện ích xã hội ra sao?

Chúng tôi xác định con người là trung tâm của sự phát triển bền vững. Vì vậy, song song với hạ tầng sản xuất, Hàm Kiệm II quy hoạch và xây dựng khu nhà ở công nhân hiện đại, tích hợp các tiện ích thiết yếu: trường học, y tế, siêu thị, khu thể thao - văn hóa. Điều này giúp người lao động an cư, gắn bó lâu dài, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp yên tâm sản xuất - kinh doanh khi lực lượng lao động được chăm lo tốt cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Theo đó, khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II do Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân làm chủ đầu tư cũng được khởi công. Dự án có quy mô hơn 31 ha, với 32 block nhà khoảng 5.552 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, giá bán khoảng 15 - 17 triệu đồng/m2 và đến năm 2030 sẽ hoàn tất, bàn giao nhà cho khách hàng.

Khu nhà ở có các hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như: trường học từ cấp 1 đến cấp 3, trung tâm y tế, khu thể thao, trung tâm thương mại, công viên cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng. Hình thức bán, cho thuê, thuê mua linh hoạt, phù hợp với thu nhập của người lao động.

Chủ đầu tư cho biết dù là nhà ở xã hội cho công nhân nhưng tất cả các căn hộ đều được trang bị nội thất cao cấp nhất như: nhà ở thương mại như thiết bị Hafele, các tiện ích bên ngoài căn hộ đều theo chuẩn 5 sao để phục vụ cư dân.

Dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hàm Kiệm II được hình thành không chỉ để cung cấp chỗ ở cho công nhân, mà còn để trở thành một khu nhà ở xã hội kiểu mẫu, với hạ tầng đồng bộ, không gian sống hiện đại, tiện nghi cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn sống văn minh, xanh và bền vững.

Bên cạnh việc phục vụ chỗ ở cho công nhân khu công nghiệp Hàm Kiệm II và các khu công nghiệp lân cận, dự án còn hướng đến 10 nhóm đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội. Nhờ đó, không chỉ công nhân, mà cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hộ gia đình thu nhập thấp… cũng có cơ hội an cư trong một không gian sống chất lượng cao.

Trong tương lai, Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân có kế hoạch mở rộng quy mô hoặc phát triển thêm các khu công nghiệp khác tại Lâm Đồng hay các địa phương lân cận không?

Trước mắt, Công ty CP Đầu tư Bình Tân tập trung hoàn thiện và lấp đầy Hàm Kiệm II. Tuy nhiên, với tiềm lực và chiến lược dài hạn, chúng tôi có kế hoạch nghiên cứu mở rộng quỹ đất công nghiệp tại tỉnh Bình Thuận cũ nay là tỉnh Lâm đồng và các địa phương lân cận như Ninh Thuận Khánh Hòa nhằm đón đầu xu thế dịch chuyển đầu tư.

Tầm nhìn là hình thành chuỗi khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ kết nối vùng, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Lãnh đạo công ty kỳ vọng như thế nào về vai trò của KCN Hàm Kiệm II trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng?

KCN Hàm Kiệm II sẽ trở thành cú hích quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm đồng. Theo đó sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Tăng thu ngân sách nhờ hoạt động sản xuất - kinh doanh và dịch vụ hỗ trợ. Thu hút doanh nghiệp FDI, nâng cao năng lực công nghiệp hóa, từng bước đưa Lâm Đồng trở thành điểm sáng mới trên bản đồ công nghiệp Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng Hàm Kiệm II sẽ là hạt nhân phát triển kinh tế vùng, góp phần nâng cao đời sống người dân, đồng thời khẳng định thương hiệu địa phương trên trường đầu tư quốc tế.

Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị từ ông!