Khu đô thị Aqua City sẽ được thi công hoàn thiện trong năm 2026

Theo Tập đoàn Novaland, sau khi toàn bộ vướng mắc pháp lý của dự án Aqua City được tháo gỡ, tập đoàn đã đẩy mạnh thi công, dự kiến toàn đô thị Aqua City sẽ được hoàn thiện trong năm 2026.

Nhiều người tham quan, tìm hiểu dự án Aqua City ẢNH: LÊ LÂM

Đến nay, hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao, hàng trăm gia đình chuyển về sinh sống, gần 2.400 bất động sản tại dự án đã được phép ký hợp đồng mua bán. Trong giai đoạn 2026 - 2027, dự án sẽ tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm, triển khai bàn giao sổ hồng cho hơn 700 cư dân và khách hàng trong năm 2026

Bên cạnh đó, Aqua City cũng hoàn thiện và đưa vào vận hành nhiều tiện ích như Citigym Lifestyle Center, tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall, Trung tâm an ninh và hệ thống clubhouse…

Đại diện Tập đoàn Novaland, ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc, chia sẻ nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và hỗ trợ tối đa từ tỉnh Đồng Nai, Aqua City đã có cơ hội vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Chúng tôi rất vui mừng và cảm kích khi cuối tháng 6.2025, UBND TP.Biên Hòa đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 cho các dự án thành phần, đánh dấu việc hoàn tất toàn bộ pháp lý của đô thị Aqua City. Đây là bước ngoặt lớn giúp dự án tái khởi động toàn diện", ông Dương Văn Bắc nhấn mạnh.

Dự án Aqua City có quy mô hơn 1.000 ha, nằm trong khu đô thị Long Hưng, thuộc phường Long Hưng (Đồng Nai). Dự án nằm cạnh sông Đồng Nai, có tuyến đường Hương lộ 2 đi qua, kết nối quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Sắp tới, dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) kết nối quốc lộ 51 với Vành đai 3 TP.HCM sẽ chạy ngang khu vực này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nói sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển, Đồng Nai bước vào giai đoạn vươn mình mới, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững.Trên nền tảng đó, tỉnh xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực để thúc đẩy tăng trưởng. Tỉnh luôn quán triệt sâu sắc chủ trương "Lắng nghe - Tháo gỡ - Hành động - Hiệu quả", đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, bền vững.

