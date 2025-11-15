Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khu đô thị Aqua City sẽ được thi công hoàn thiện trong năm 2026

Lê Lâm
Lê Lâm
15/11/2025 14:29 GMT+7

Đó là thông tin được Tập đoàn Novaland cho biết tại lễ công bố Kế hoạch hoàn thiện đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City diễn ra vào sáng 15.11.

Theo Tập đoàn Novaland, sau khi toàn bộ vướng mắc pháp lý của dự án Aqua City được tháo gỡ, tập đoàn đã đẩy mạnh thi công, dự kiến toàn đô thị Aqua City sẽ được hoàn thiện trong năm 2026.

Khu đô thị Aqua City sẽ được thi công hoàn thiện trong năm 2026- Ảnh 1.

Nhiều người tham quan, tìm hiểu dự án Aqua City

ẢNH: LÊ LÂM

Đến nay, hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao, hàng trăm gia đình chuyển về sinh sống, gần 2.400 bất động sản tại dự án đã được phép ký hợp đồng mua bán. Trong giai đoạn 2026 - 2027, dự án sẽ tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm, triển khai bàn giao sổ hồng cho hơn 700 cư dân và khách hàng trong năm 2026

Bên cạnh đó, Aqua City cũng hoàn thiện và đưa vào vận hành nhiều tiện ích như Citigym Lifestyle Center, tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall, Trung tâm an ninh và hệ thống clubhouse…

Đại diện Tập đoàn Novaland, ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc, chia sẻ nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và hỗ trợ tối đa từ tỉnh Đồng Nai, Aqua City đã có cơ hội vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Chúng tôi rất vui mừng và cảm kích khi cuối tháng 6.2025, UBND TP.Biên Hòa đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 cho các dự án thành phần, đánh dấu việc hoàn tất toàn bộ pháp lý của đô thị Aqua City. Đây là bước ngoặt lớn giúp dự án tái khởi động toàn diện", ông Dương Văn Bắc nhấn mạnh.

Dự án Aqua City có quy mô hơn 1.000 ha, nằm trong khu đô thị Long Hưng, thuộc phường Long Hưng (Đồng Nai). Dự án nằm cạnh sông Đồng Nai, có tuyến đường Hương lộ 2 đi qua, kết nối quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Sắp tới, dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) kết nối quốc lộ 51 với Vành đai 3 TP.HCM sẽ chạy ngang khu vực này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nói sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển, Đồng Nai bước vào giai đoạn vươn mình mới, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững.Trên nền tảng đó, tỉnh xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực để thúc đẩy tăng trưởng. Tỉnh luôn quán triệt sâu sắc chủ trương "Lắng nghe - Tháo gỡ - Hành động - Hiệu quả", đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, bền vững.

Tin liên quan

Dự án Aqua City của Novaland hoàn tất gỡ vướng pháp lý

Dự án Aqua City của Novaland hoàn tất gỡ vướng pháp lý

Ngày 18.6, Tập đoàn Novaland, cho biết dự án Aqua City đã hoàn tất đồng bộ 3 cấp quy hoạch, trong đó quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt điều chỉnh, hoàn tất việc tháo gỡ pháp lý cho dự án này.

Khám phá thêm chủ đề

Khu đô thị Aqua City Tập đoàn Novaland vướng mắc pháp lý Hương lộ 2 cầu Long Hưng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận