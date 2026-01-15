Khu nam TP.HCM - 'Vùng an toàn nhất' của dòng tiền dài hạn

Nền tảng vĩ mô và chu kỳ mới của thị trường bất động sản

Bức tranh kinh tế Việt Nam đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2025 khép lại với mức tăng trưởng GDP 8,02%, phản ánh sức mua và chất lượng sống của người dân tiếp tục được cải thiện. Đáng chú ý, tăng trưởng duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước, trong đó GDP quý 4/2025 tăng 8,46%, mức cao nhất của quý 4 giai đoạn 2011 - 2025.

Trên nền tảng đó, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao cho năm 2026, với định hướng GDP phấn đấu tăng từ 10% trở lên. Đây không chỉ là mục tiêu về con số, mà còn thể hiện quyết tâm duy trì đà mở rộng của nền kinh tế. Trong đó, tiêu dùng nội địa, tích lũy tài sản và đầu tư dài hạn được xác định là những động lực then chốt, tạo nền tảng cho dòng vốn quay trở lại các kênh đầu tư bền vững.

Nền tảng vĩ mô tích cực đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới, chọn lọc và bền vững hơn cho thị trường bất động sản

Với bất động sản, điều này đồng nghĩa thị trường đang bước sang chu kỳ tăng trưởng mới nhưng mang tính chọn lọc cao. Giai đoạn 2023 - 2025 đã giúp thị trường tái cân bằng mạnh mẽ: giá bán điều chỉnh, pháp lý được siết chặt, năng lực chủ đầu tư được kiểm chứng. Sang năm 2026, thị trường không còn là sân chơi của tâm lý "bắt đáy" mà là thời điểm tối ưu hóa danh mục - nơi người mua và nhà đầu tư ưu tiên an toàn, giá trị sử dụng và khả năng giữ giá.

Các báo cáo nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng bất động sản cũng cho thấy xu hướng rõ rệt: khách hàng ngày càng ưu tiên bất động sản sơ cấp, pháp lý minh bạch, môi trường sống chất lượng và gắn với nhu cầu ở thực. Nhà đầu tư chuyển từ chiến lược "đánh nhanh" sang giữ tài sản dài hạn, chấp nhận mức sinh lời ổn định thay vì kỳ vọng tăng giá đột biến.

Khu nam TP.HCM - Nơi dòng tiền bất động sản đứng vững trong chu kỳ mới

Trên nền tảng vĩ mô tích cực, dòng tiền bất động sản đang quay trở lại thị trường với tâm thế thận trọng và có chọn lọc hơn. Trong bức tranh đó, TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế và là điểm đến ưu tiên của dòng vốn dài hạn. Thành phố không chỉ đóng góp tỷ trọng lớn vào GDP quốc gia, mà còn sở hữu lực cầu bền vững nhờ quy mô dân số lớn, mức thu nhập bình quân cao và hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ phát triển.

Dòng tiền trong chu kỳ 2026 được dự báo không tìm kiếm cơ hội dàn trải trên diện rộng. Thay vào đó, vốn có xu hướng tập trung vào những khu vực có khả năng duy trì giá trị, thanh khoản và nhu cầu sử dụng thực. Trong phạm vi TP.HCM, xu hướng mở rộng không gian phát triển đang tái định hình bản đồ dòng tiền, khi các khu vực lõi dần bão hòa và biên độ tăng trưởng thu hẹp.

Khu nam TP.HCM đang trở thành cực tăng trưởng chiến lược, nơi dòng tiền ưu tiên giá trị bền vững, nhu cầu ở thực và khả năng khai thác dài hạn trong chu kỳ mới

Trong bối cảnh đó, khu nam TP.HCM được xem như một cực tăng trưởng chiến lược. Theo định hướng quy hoạch dài hạn đến 2040 - 2060, khu nam được xác định là khu đô thị đa chức năng, gắn với dịch vụ, logistics, công nghệ và hệ thống hạ tầng liên vùng. Việc hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư, đặc biệt là tuyến Metro 4 và Metro Bến Thành - Cần Giờ, hay cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 sẽ giúp khu vực này gia tăng khả năng kết nối, đồng thời tạo nền tảng cho sự hình thành các cộng đồng dân cư và hoạt động thương mại ổn định.

Điểm khác biệt của khu nam TP.HCM so với nhiều khu vực phát triển theo làn sóng nằm ở mật độ dân cư hiện hữu cao, nhịp sống đô thị rõ ràng và nhu cầu ở thực, thương mại đã được kiểm chứng. Nhờ đó, dòng tiền tại khu vực này không phải chờ đợi trong dài hạn mà có thể khai thác ngay trong hiện tại. Đây chính là nền tảng khiến khu nam trở thành "vùng an toàn" của dòng tiền, khi nhà đầu tư ưu tiên sự bền vững và hiệu quả khai thác hơn là kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Essensia Broadway - Điểm tựa đầu tư giữa thị trường chọn lọc

Trong bối cảnh thị trường bước sang chu kỳ tăng trưởng mới nhưng mang tính chọn lọc cao, những dự án đáp ứng đồng thời các tiêu chí vị trí, quy hoạch, pháp lý và khả năng khai thác thực tế sẽ có lợi thế rõ rệt. Essensia Broadway là một trong những dự án được phát triển theo đúng xu hướng đó.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, trục giao thông huyết mạch của khu nam TP.HCM, dự án sở hữu lợi thế lớn về kết nối liên vùng từ hạ tầng và lưu lượng dân cư hiện hữu gồm cụm đô thị Celesta City và Dragon City với gần 20.000 cư dân. Đây là yếu tố quan trọng không chỉ với nhu cầu an cư mà còn với khả năng khai thác thương mại trong dài hạn, xu hướng được dòng tiền trong chu kỳ mới đặc biệt quan tâm.

Vị trí mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ giúp Essensia Broadway sở hữu lợi thế kết nối, lưu lượng dân cư và tiềm năng khai thác thương mại bền vững

Dự án được quy hoạch với quy mô giới hạn chỉ 87 căn, mật độ xây dựng chỉ gần 42%, pháp lý minh bạch, được khởi công từ tháng 11.2025 và định hướng phát triển theo mô hình Art-Urban - phố thị thương mại và nghệ thuật đương đại đầu tiên tại nam Sài Gòn.

Thay vì phát triển nhà ở đơn thuần, Essensia Broadway hướng đến việc hình thành một không gian sống - kinh doanh có bản sắc, nơi các tuyến phố thương mại, tiện ích và không gian công cộng được tổ chức đồng bộ để tạo dòng người và hoạt động kinh doanh thực.

Quy hoạch quy mô giới hạn, pháp lý minh bạch và mô hình Art-Urban tạo nền tảng để Essensia Broadway phù hợp với logic dòng tiền trung, dài hạn giai đoạn 2026

Trong bối cảnh nguồn cung mới tại khu nam ngày càng hạn chế, những dự án sở hữu vị trí trục lớn, quy hoạch bài bản và được phát triển bởi các đơn vị uy tín như Phú Long đang trở nên ngày càng khan hiếm. Đây là lợi thế giúp Essensia Broadway không chỉ phù hợp với nhu cầu an cư, mà còn đáp ứng các tiêu chí của nhà đầu tư trung - dài hạn: khả năng giữ giá trị, vận hành thực tế và thanh khoản ổn định.

Khi thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn, vai trò dẫn dắt không còn thuộc về các sản phẩm mang tính đầu cơ, mà nghiêng về những tài sản gắn với nhịp sống đô thị hiện hữu. Trong bức tranh đó, Essensia Broadway được xem là đại diện cho nhóm bất động sản cận lõi trung tâm hiếm hoi còn lại tại khu nam TP.HCM - nơi giá trị được bảo toàn và gia tăng bền vững theo thời gian.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline: 090.629.68.68.